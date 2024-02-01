الخارجية تعلن عن إجرائها المسابقة العامة لاختيار ملحقين دبلوماسيين

الخارجية تعلن عن إجرائها المسابقة العامة لاختيار ملحقين دبلوماسيين
التاريخ
2/1/2024 12:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إجرائها المسابقة العامة لاختيار ملحقين دبلوماسيين وذلك وفق الشروط التالية:
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