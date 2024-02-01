Thursday, 01 February 2024 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

2/1/2024 12:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، بشكل كبير بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) أسعار الفائدة دون تغيير.


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء 317 نقطة ليصل إلى 38150 نقطة، كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 345 نقطة ليصل إلى 15164 نقطة.


كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 79 نقطة ليصل إلى 4845 نقطة.


وانخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) 3 دولارات ليصل إلى عند 75 دولارا للبرميل الواحد.

MENAFN01022024000208011052ID1107794844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث