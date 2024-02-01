تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، بشكل كبير بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) أسعار الفائدة دون تغيير.



وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء 317 نقطة ليصل إلى 38150 نقطة، كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 345 نقطة ليصل إلى 15164 نقطة.



كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 79 نقطة ليصل إلى 4845 نقطة.



وانخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) 3 دولارات ليصل إلى عند 75 دولارا للبرميل الواحد.