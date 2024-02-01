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إصابة تسعة أشخاص في هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن

2/1/2024 12:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت الشرطة البريطانية أن تسعة أشخاص من بينهم أم وطفلان صغيران تم نقلهم إلى المستشفى بعد هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن.
وقالت الشرطة إن "أما وطفليها الصغيرين نقلوا إلى المستشفى على جناح السرعة بعد تعرضهم لهجوم بمادة كيميائية مسببة للتآكل في جنوب لندن".
وأشارت إلى أن "المهاجم فر من مكان الحادث، فيما قامت شرطة العاصمة بمطاردته".


وقال مدير المباحث ألكسندر كاسل: "الضباط موجودون في مكان الحادث، وتم نقل ثلاث مصابين هم امرأة وطفلاها الصغار إلى المستشفى لتلقي العلاج على جناح السرعة".

RT

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