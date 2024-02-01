إصابة تسعة أشخاص في هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت الشرطة البريطانية أن تسعة أشخاص من بينهم أم وطفلان صغيران تم نقلهم إلى المستشفى بعد هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن.
وقالت الشرطة إن "أما وطفليها الصغيرين نقلوا إلى المستشفى على جناح السرعة بعد تعرضهم لهجوم بمادة كيميائية مسببة للتآكل في جنوب لندن".
وأشارت إلى أن "المهاجم فر من مكان الحادث، فيما قامت شرطة العاصمة بمطاردته".
وقال مدير المباحث ألكسندر كاسل: "الضباط موجودون في مكان الحادث، وتم نقل ثلاث مصابين هم امرأة وطفلاها الصغار إلى المستشفى لتلقي العلاج على جناح السرعة".
RT
MENAFN01022024000208011052ID1107794843
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.