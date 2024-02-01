ارتفاع كبير لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت دراسة نشرت أمس الأربعاء، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين عالميا ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 62.3% من سكان العالم.
وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام "ملتووتر" ووكالة "وي آر سوشال" المختصة بوسائل التواصل واستند إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس"، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل ارتفع العام الماضي بنسبة 5.6% متخطيا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0.9%.
وسجل "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا" أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2.19 مليار.
وحلّ تطبيق "إنستغرام" الذي تملكه ميتا في المرتبة الثانية بـ1.65 مليار مستخدم، يليه بفارق ضئيل "تيك توك" الذي بلغ عدد مستخدميه 1.56 مليار.
وحذر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب الحسابات الآلية أو الأشخاص الذين يستخدمون هويات مختلفة.
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