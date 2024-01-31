التأمينات أوشكنا على الانتهاء من تحويل فروقات الزيادة

التأمينات أوشكنا على الانتهاء من تحويل فروقات الزيادة
التاريخ
1/31/2024 11:41:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها على مشارف الانتهاء من إجراءات تحويل مبالغ فروقات الزيادة في حسابات المستفيدين من القانون رقم 121 لسنة 2023 في شأن رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، بعد أن انتهت من إجراءات التدقيق ومراجعة البيانات اللازمة قبل الصرف.
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