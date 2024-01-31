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التأمينات أوشكنا على الانتهاء من تحويل فروقات الزيادة

1/31/2024 11:41:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها على مشارف الانتهاء من إجراءات تحويل مبالغ فروقات الزيادة في حسابات المستفيدين من القانون رقم 121 لسنة 2023 في شأن رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، بعد أن انتهت من إجراءات التدقيق ومراجعة البيانات اللازمة قبل الصرف.

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