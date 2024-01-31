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الحركة الشعبية الوطنية تعيد تشكيل مجلس إدارتها لمدة 3 سنوات

1/31/2024 11:41:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أعلنت الحركة الشعبية الوطنية الانتهاء من التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، مؤكدة أنها ماضية في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي ومحاربة الفساد ومتابعة تحركات الحكومة وممارسة العمل السياسي والنقد البناء بما يؤدي إلى تصحيح المسار.
وقال رئيس مجلس إدارة الحركة سعود الحجيلان بمناسبة التشكيل الجديد للحركة لدورة جديدة تمتد من سنة 2024 حتى سنة 2027: إن الحركة الشعبية الوطنية الكويتية ومنذ تأسيسها تنطلق من مبادئ سامية في محاربة الفساد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والاهتمام بالشأن العام وحقوق المواطنين ووحدة المجتمع الكويتي ونبذ التفرقة على أسس طائفية أو قبلية وغيرها.
وأضاف أن المجلس الجديد يتكون من نخب سياسية وثقافية وعلمية، وأكثرها أسماء لامعة لها باع طويل في ميدان العمل السياسي، ما من شأنه العمل بروح واحدة من أجل تحقيق الغايات والأهداف.
ولفت إلى أن الحركة الشعبية الوطنية الكويتية التي تأسست في اكتوبر 2014 تضع ضمن أهم أهدافها استعادة الحقوق، ونصرة المضطهدين في الدول الإسلامية خصوصا إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الذين يتعرضون خلال الوقت الراهن لأبشع جرائم الإنسانية والإبادة على مرأى ومسمع من المنظمات الدولية والدول المتواطئة، كما أننا نركز على دعم الشباب الوطني، ومتابعة تحركات الحكومة ومخاطبتها حال خروجها عن المسار التنموي.
وأوضح أن الحركة هي صوت لجميع الأحرار وكانت لها مواقف مشرفة في العديد من القضايا السياسية ملتزمة بالمكاشفة وعدم السكوت على الأخطاء والمطالبة بمحاسبة المقصرين في العديد من القضايا وطريقة تعامل الحكومة معها، مبينا أن المجلس الجديد سيستمر إلى 2027 على نفس الخط والنهج للوصول إلى تطبيق القانون والعدل في جميع أرجاء الدولة.
والجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في الحركة يتضمن كلا من سعود الحجيلان رئيسا، وأسامة يوسف الطاحوس بمنصب الأمين العام، وناصر الكندري رئيسا للمكتب السياسي، وعضوية المكتب السياسي لكل من: المحامي بدر حسين المطيري وفاطمة عايد الرشيدي وخالد عبدالله الطاحوس وعبدالله علي النصار، ود.ابراهيم دشتي، وعبداللطيف الجويسري وعلي ثنيان الاذينة، والمحامي يوسف الغبيشان، ومنصور ناصر المطيري، وعبدالعزيز الدخنان.
كما ضم التشكيل الجديد في منصب رئيس المكتب الإعلامي خالد القفيدي، وفهد أحمد البطحاني في منصب رئيس المكتب النقابي، ود.غانم الحجيلان رئيسا للمكتب الصحي، واحمد نصار الشريعان في منصب المستشار العام.

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