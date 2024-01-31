عمر العمر الكويت تفخر بدعمها مبادرة سلامة المحتوى الرقمي عبر الإنترنت

MENAFN - Al-Anbaa) المنامة ـ كونا

عقدت الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي اجتماعها الثالث في البحرين بمشاركة الوزراء والمسؤولين بالدول الأعضاء الـ 15 في المنظمة من بينها الكويت.

وترأس الاجتماع وزير المواصلات والاتصالات البحريني ورئيس مجلس «التعاون الرقمي» محمد الكعبي بمشاركة الأمين العام للمنظمة ديمة اليحيى ووفود رفيعة المستوى من الأعضاء الشركاء والمراقبين.

وبحث المشاركون خلال الاجتماعات ما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل الفرص والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي والنمو في الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث الوضع الحالي للاقتصاد الرقمي وسبل تخطي التحديات التي تواجه تحقيق النمو الشمولي والمستدام لهذا القطاع.

من ناحيته، اعرب رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر، في كلمة له خلال الاجتماع، عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الذي يتناول موضوعات ذات أهمية حيوية لعالمنا المترابط، لاسيما اننا نعيش في عصر الفرص والتحديات غير المسبوقة مدفوعا بالتقدم التكنولوجي السريع والوصول غير المحدود إلى المعلومات.

وقال العمر انه في الوقت الذي نستكشف فيه المشهد الرقمي نواجه تحديا عالميا لا يعرف حدودا ويؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا، مشيرا إلى ان المعلومات المضللة او الخاطئة لا تشكل تهديدا لمعرفتنا وفهمنا فحسب، بل تهدد أيضا ثقتنا ووئامنا وتقوض قيمنا ومبادئنا وتضعف ثقتنا ومصداقيتنا.

وشدد على ضرورة الاهتمام والتعاون والابتكار بشكل عاجل لمواجهة هذا التحدي، مؤكدا ان مكافحة المعلومات المضللة هي مسؤولية مشتركة، داعيا إلى التعاون بين الأفراد والمنظمات والحكومات في هذا الصدد.

واكد ان الكويت تفخر بدعمها مبادرة «سلامة المحتوى الرقمي» عبر الإنترنت التي تهدف إلى خلق بيئة رقمية تعزز الحقيقة والمعرفة والمشاركة المسؤولة للمعلومات.

واوضح ان هذه المبادرة شاملة وستعالج التحديات التي تفرضها المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث مع الحرص على احترام القيم الثقافية وتنوعها.

واوضح العمر ان أولى خطوات المبادرة ستكون بإنشاء لجنة رفيعة المستوى ذات اختصاصات واضحة لتوجيه الجهود المشتركة وقيادتها داعيا جميع الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في فريق العمل والبرامج التي ستدعم تنفيذها.