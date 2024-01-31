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السفارة الهندية نظمت معسكرا للتبرع بالدم

1/31/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
نظّمت سفارة الهند بالكويت معسكرا للتبرع بالدم بالتعاون مع منتدى الأطباء الهنود في مستشفى العدان برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، وسفير الهند لدى الكويت د.أدارش سوايكا، ومدير مستشفى العدان د.حسين جاسر ومدير إدارة خدمات نقل الدم د.حنان العوضي المدير الطبي لبنك الدم المركزي، وشارك في الفعالية عدد كبير من أبناء الجالية الهندية كمتبرعين.
وسلط الحدث الضوء على مساهمة المجتمع الهندي في المجال الطبي، حيث يوجد حاليا عدد كبير من الأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين من الهند يعملون في كل من المستشفيات الحكومية والخاصة في الكويت.

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