السفارة الهندية نظمت معسكرا للتبرع بالدم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
نظّمت سفارة الهند بالكويت معسكرا للتبرع بالدم بالتعاون مع منتدى الأطباء الهنود في مستشفى العدان برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، وسفير الهند لدى الكويت د.أدارش سوايكا، ومدير مستشفى العدان د.حسين جاسر ومدير إدارة خدمات نقل الدم د.حنان العوضي المدير الطبي لبنك الدم المركزي، وشارك في الفعالية عدد كبير من أبناء الجالية الهندية كمتبرعين.
وسلط الحدث الضوء على مساهمة المجتمع الهندي في المجال الطبي، حيث يوجد حاليا عدد كبير من الأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين من الهند يعملون في كل من المستشفيات الحكومية والخاصة في الكويت.
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