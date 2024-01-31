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الجمعية الكويتية للمهرجانات تطلق ممتن لتعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة

1/31/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الجمعية الكويتية للمهرجانات مبادرة الاستدامة المجتمعية «ممتن» تحت شعار «يد أمان ويد عطاء» الموجهة لطلبة المدارس لتعزيز المبادرات الإنسانية المستدامة والتغير السلوكي الإيجابي تجاه البيئة وتكوين شراكات ناجحة بين مختلف قطاعات البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.طارق العبيد عقب لقائه المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.ناصر تقي في مبنى الهيئة لإطلاق المبادرة إن «ممتن» تقام بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة وشركة نفط الكويت وتتماشى مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وما يتصل بذلك في رؤية «كويت 2035».
وأضاف العبيد أن المبادرة تعزز من دور الجمعيات الأهلية المتخصصة تجاه المجتمع من خلال إطلاق المبادرات من الجمعيات التي تساهم بالشراكة مع باقي مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها جمعية المهرجانات.
وأوضح أن ذلك يتم بإطلاق حزمة من البرامج المجتمعية السياحية والترفيهية والثقافية الهادفة وتوفير مبادرات نوعية متقنة كي تستخدم في دفع قاطرة الابتكار والتنافسية والإبداع المجتمعي التي تعتبر جميعها عوامل لازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر أن الإبداع والابتكار هما مفتاح نجاح أهداف التنمية المستدامة فيما تعتبر المبادرات النوعية المستدامة محفزا حاسما للابتكار والإبداع وهي كفيلة بتطوير حلول جديدة للقضاء على الفقر وتعزيز الاستدامة الزراعية وضمان الأمن الغذائي ومحاربة الأمراض وتحسين التعليم وحماية البيئة وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للأعمال.
وبين العبيد أن مبادرة «ممتن» التوعوية والنوعية تركز على تقديم نموذج متميز في تكوين شراكات ناجحة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تبنى على أهداف ورؤى مشتركة وترسيخ الاستدامة في المجتمع من أجل التنمية وحماية البيئة.
من جانبه، قال تقي إن مبادرة «ممتن» تترجم مبدأ الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات والمؤسسات وتنطوي على أهمية خاصة في تعزيز الوعي البيئي والسلوك الإيجابي من خلال التوجه إلى الطلبة والميدان التربوي ككل للارتقاء بالبيئة والمحافظة عليها وجعل ذلك سلوكا ومنهج حياة دائمين.
ولفت تقي إلى أن مبادرة «ممتن» تضاف أيضا إلى مبادرة «السياحة الزراعية المستدامة» التي أطلقتها جمعية المهرجانات مؤخرا بالتعاون مع هيئة الزراعة في تعزيز المبادرات الخضراء المستدامة في المجتمع وتقديم نموذج متميز في ترسيخ مبادئ الاستدامة.
وأوضح أن المبادرات المجتمعية النوعية من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدا دعم هيئة الزراعة لمبادرة «ممتن» في تعزيز الوعي البيئي والسلوك الإيجابي لدى الطلبة وحثهم على الاهتمام بالبيئة وباعتبارهم شركاء أساسيين في الحفاظ على الوطن وبيئته.
من ناحيته، قال مسؤول مبادرة «ممتن» ومدير تطوير المشاريع في جمعية المهرجانات م.عبدالله الخليفة إن الهدف الأساسي من إطلاق هذه المبادرة المجتمعية هو تعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة «وخير من نغرس بهم هذه الصفات الإيجابية تجاه البيئة هم أبناؤنا وبناتنا طلبة المدارس في وزارة التربية التي قدم مسؤولوها كل دعم ومساندة ومشاركة في هذه المبادرة إلى جانب العديد من الجهات المعنية في البيئة والزراعة في الدولة».
وأكد الخليفة أهمية الشراكات المجتمعية الناجحة من أجل التنمية المستدامة عبر مبادرة «ممتن» المحفزة أيضا لبيئة الأعمال في المحيط المدرسي ومن شأنها تعزيز قيمة الشراكات الإنسانية المستدامة بشكل مبتكر بين القطاعات الأهلية والحكومية والخاصة والموجهة لطلبة المدارس.
وذكر أن مثل تلك الشراكات المجتمعية تساهم في دعم بناء القدرات التدريبية لطلبة المدارس في مجال التخضير وترشيد الطاقة وإعادة تدوير النفايات المدرسية وتغيير السلوك الإيجابي تجاه البيئة وتنفيذ سياسات مجتمعية أفضل لتحقيق قيم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإيجابية العامة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني الفعالة ومنها الجمعية الكويتية للمهرجانات.

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