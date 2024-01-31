Thursday, 01 February 2024 09:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحافظات احتفت بمراسم رفع العلم إيذانا بانطلاق الاحتفالات الوطنية

1/31/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفت محافظات الكويت الست بمراسم رفع العلم إيذانا باحتفالاتها بالذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ33 ليوم التحرير.
وقال محافظ حولي والعاصمة بالوكالة علي الأصفر في كلمة خلال رفع العلم في قصر نايف بمحافظة العاصمة إن الاحتفالية تعبير صادق لكل معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء من أبناء الكويت ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وتقدم الأصفر بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي بهذه المناسبة العزيزة.
ولفت إلى أن هذه المناسبة السنوية تستوجب الوقوف أمامها لما تحمله من معان وطنية عظيمة كتعبير صادق لمحبة الكويتيين لوطنهم وتقديرهم للقيادة السياسية عبر رفع العلم خفاقا في كل بقعة على هذه الأرض الطيبة.
وجدد الأصفر العهد لصاحب السمو الأمير بالعمل خلف قيادته الحكيمة لبناء الوطن وترسيخ مكانته.
من جهته، قال محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في كلمة خلال حفل رفع العلم بديوان عام محافظة الأحمدي إن هذه المناسبة تأتي تذكيرا لمآثر أصحاب السمو أمراء البلاد الراحلين، طيب الله ثراهم، ومسيرة الآباء والأجداد وتضحيات شهدائنا الأبرار لصون عزة وكرامة الوطن وإبقاء رايته عالية خفاقة.
وتوجه الشيخ فواز الخالد بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، داعيا المولى أن يديم على الكويت الأمن والأمان والاستقرار.
من جانبه، قال محافظ الجهراء ناصر الحجرف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المناسبة مدعاة فخر واعتزاز بما سطره أبناء الكويت الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة.
ورفع الحجرف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الغالية.

MENAFN31012024000130011022ID1107794810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث