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سفيرة بريطانيا طرح تصريح السفر الإلكتروني اليوم بـ 4 دنانير

1/31/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعربت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس عن فخرها بأن المملكة المتحدة لاتزال وجهة السفر المفضلة للعديد من الكويتيين، معربة عن ترحيب بلادها بالمزيد من الزوار الكويتيين، وخصوصا بعد طرح تصريح السفر الإلكتروني اليوم والذي يصبح فيه المواطنون الكويتيون (ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والأردنيون الآخرون) مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني ETA، والذي يمكن استخدامه للسفر إلى المملكة المتحدة في 22 فبراير 2024 أو بعده. وأضافت «بتكلفة 10 جنيهات إسترلينية فقط (نحو 4 دنانير)، يسمح ETA برحلات قصيرة غير محدودة إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك زيارات تصل إلى 6 أشهر للسياحة أو لزيارة العائلة والأصدقاء أو الدراسة أو إجراء الأعمال أو العبور إلى وجهة أخرى. ويظل صالحا لمدة عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر المستخدم لتقديم الطلب (أيهما أقرب). على عكس سابقتها، التنازل عن التأشيرة الإلكترونية EVW، يمكن استخدام ETA عدة مرات خلال هذه الفترة ولها فائدة إضافية تتمثل في عدم ربطها برحلة معينة. وهذا سيجعل الرحلات القصيرة إلى المملكة المتحدة أكثر مرونة وعفوية».
وزادت «نرحب بالمزيد من الزوار الكويتيين للاستمتاع بالجمال والثقافة وفرص العمل التي تقدمها المملكة المتحدة، والمساعدة في تعزيز الروابط بين الأفراد التي طالما عززت الشراكة العميقة والخاصة بين بلدينا».

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