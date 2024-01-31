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الحجرف اجتمع بقياديي محطات الكهرباء ويزور الصبية يوم السبت

1/31/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الوزير د.سالم الحجرف اجتمع بداية الاسبوع الجاري مع قياديي قطاع محطات الإنتاج الكهربائية وتقطير المياه للاطلاع على سير العمل في هذا القطاع الاستراتيجي للوزارة. وذكرت المصادر أن الحجرف استفسر عن المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حاليا وعن المشاريع المقبلة التي يفترض أن تضيف لشبكة الكهربائية انتاجا إضافيا لكي تلائم حجم الطلب خلال السنوات المقبلة. ولفتت إلى انه تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل للوزير بشأن القدرة الإنتاجية للكهرباء والماء والتوقعات الخاصة بمعدلات الاستهلاك لموسم الصيف المقبل، موضحة ان مسؤولي القطاع عرضوا على الوزير نسب أعمال الصيانة الخاصة بوحدات انتاج الكهرباء ومقطرات انتاج المياه والجهود التي يتم بذلها لكي يتم انجاز أعمال الصيانة وفق برامجها الزمنية استعدادا لموسم الصيف المقبل. وبينت المصادر أن قياديي القطاع اجمعوا على أنه التأخير الحاصل في بعض المشاريع، سواء بما يخص الصيانة أو المحطات الجديدة، يعود للتأخير بطرحها في الجهاز المركزي المناقصات ما يترتب عليه مشاكل قد تعود سلبا على الشبكة الكهربائية، حيث حث الحجرف القياديين على العمل بأقصى الجهود لتطوير عمل القطاع، مثنيا على الجهود المبذولة التي تسهم في ايصال التيار للمستهلكين. وذكرت المصادر ان الوزير يعتزم زيارة محطة الصبية للقوى الكهربائية السبت المقبل للوقوف على سير العمل في المحطة والاستماع إلى العاملين في المحطات وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها الوزير ميدانيا، حيث سبق أن قام بزيارة محطات الدوحة الغربية والدوحة الشرقية والزور الجنوبية والشعيبة.

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