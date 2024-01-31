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تعاون بين الأشغال ونفط الكويت لتوفير المياه المعالجة

1/31/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
وقعت وزارة الأشغال العامة مذكرة تفاهم مع شركة نفط الكويت لإمداد مناطق عمليات الشركة بالمياه المعالجة رباعيا من محطة ضخ (كبد - وفرة) في منطقة كبد.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي في تصريح صحافي إن هذه المذكرة ستعزز من سبل التعاون مع الجهات الأخرى بما يخدم الدولة في شتى النواحي ويدفع باتجاه تعزيز سبل التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة نفط الكويت عيسى المراغي في تصريح مماثل عن شكره لوزارة الأشغال لتعاونها وتنظيمها هذا الاجتماع الذي يعد تكملة لاجتماعات سابقة هدفت الى تعزيز الشراكة لرفع التنمية الاقتصادية والبشرية.
وذكر المراغي أن «الأشغال» و«نفط الكويت» أخذتا على عاتقيهما هذا المشروع الذي سيساعد الشركة على التشغيل واستدامة المشاريع التي تصب في مصلحة الدولة، مؤكدا أن التعاون مستمر بما يخدم تطلعات الجانبين وينعكس إيجابيا على تنفيذ المشاريع المستقبلة والتنموية في البلاد.

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