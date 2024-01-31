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المري مهرجان النوير في تعاونية صباح الأحمد السكنية ساهم بتسويق منتجات المزارع الكويتي

1/31/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
نظمت جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية مهرجان النوير للإنتاج المحلي من الخضار، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات وذلك انطلاقا من دعم المنتجات الوطنية وتخفيف العبء عن المساهمين وأهالي المنطقة. aوفي تصريح لـ «الأنباء»، قال أمين صندوق جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية حمد المري إن مجلس الإدارة لا يألو جهدا في توفير الخدمات وتنظيم المهرجانات التسويقية بين الحين والآخر، وذلك لتخفيف وطأة الغلاء عن المساهمين وإيصال منتجات المزارعين لهم بأقل الأسعار. وأشار المري إلى تخصيص مساحة مميزة لهذا المهرجان الذي التقى فيه كبار المنتجين الكويتيين وأصحاب المزارع، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية، يقوم المزارع الكويتي من خلاله بعرض منتجاته وتسويقها للمستهلك دون أي وسيط. من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية محمد سعد الهاجري أن تنظيم المهرجانات التسويقية والتخفيضات ومنها هذا المهرجان الوطني المميز، كل ذلك يسهم في تشجيع المزارع الكويتي على الإنتاج وتحسينه وفتح منافذ بيع له لتسويق منتجاته بجودة عالية وسعر مميز. ولفت الهاجري إلى أن الإنتاج المحلي للخضار هو أحد أهم محاور الأمن الغذائي في الكويت، ما يستدعي من الجهات الرسمية والمعنية والجمعيات التعاونية دعمه بشتى الوسائل من أجل المحافظة على استمراره ودعم المزارع على المضي قدما في تحسين إنتاجه وتقديم الأفضل للمستهلك.
أما عضو مجلس الإدارة محمد خشمان العجمي فقد أكد أن الجمعية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات على الجانب التسويقي وتنظيم المهرجانات وإطلاق العروض بين الحين والآخر. وأضاف العجمي أن مجلس الإدارة نجح في إطلاق أكبر مهرجان للقرطاسية على مستوى الجمعيات التعاونية،

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