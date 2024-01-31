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لوياك تطلق كن - تنيو لدعم المشاريع الشبابية المبتكرة

1/31/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
أطلقت مؤسسة «لوياك» برنامج «كن - تنيو» لريادة الأعمال الاجتماعية في نسخته الثانية والذي تم تصميمه بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية الرائدة في مجال ريادة الأعمال عالميا.
ويأتي البرنامج كثمرة شراكة مع شركة «زين» و«أجيليتي»، وباستضافة مركز وجهة الثقافي ويدعم البرنامج الشباب والشابات من عمر 20 إلى 37 عاما من الطامحين إلى ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، كما يستجيب لتطلعات رواد ورائدات الأعمال الباحثين عن تنمية مشاريعهم وتطويرها بهدف خدمة المجتمع، والراغبين في صقل مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز مسيرتهم المهنية. كما يعد البرنامج خطوة نحو دعم المشاريع الشبابية التي تهدف إلى مواجهة التحديات وتوفير الحلول للمجتمع الكويتي، ويمتد على مدى 6 أسابيع من السادسة حتى التاسعة مساء ويتطرق المشاركون فيه إلى موضوعات متنوعة تتعلق بتطوير أفكارهم الريادية وتأسيس مشاريعهم وإثبات مدى جدواها وقيمتها المضافة للمجتمع الكويتي. وسيحظى المشاركون بجلسات تدريبية ومحاضرات ونقاشات متخصصة وقيمة وتوجيه متكامل من قبل نخبة من الخبراء والموجهين المحليين لإطلاق فكرة المشروع في عالم ريادة الأعمال. وفي هذا السياق، قالت مسؤول علاقات الشركات في «لوياك» منى زعيتر إن البرنامج يخاطب بالدرجة الأولى الشباب الطموحين الباحثين عن مستقبل مهني، والساعين نحو النجاح، والهادفين إلى أن يكونوا رواد أعمال، كما الشباب الحالمين والمؤمنين بمشاريعهم والمتمسكين بضرورة توفير الدعم لتحويلها من فكرة إلى حقيقة تخدم المجتمع، مبينة ان البرنامج موجه كذلك لرواد الأعمال الشباب الباحثين عن تنمية مشاريعهم القائمة وتطويرها. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في «زين» الكويت وليد الخشتي: قبل عامين، وتحت مظلة شراكتنا طويلة الأمد مع «لوياك» المستمرة لأكثر من 20 عاما، قمنا بدعم برنامج «كن-تنيو» في نسخته الأولى، ووجدنا فيه نجاحا كبيرا بتحقيق الأهداف المستدامة للمساهمة بإعداد الجيل القادم من رواد الأعمال الكويتيين، واليوم نحن سعداء بعودتنا لدعم النسخة الثانية من البرنامج، وهو الدعم الذي يندرج ضمن رحلتنا المتواصلة لتمكين أصحاب الأعمال الناشئة، وتهيئة البيئة الأكاديمية المثرية لهم وفق أعلى المعايير، لأننا نؤمن بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة في تنشيط الاقتصاد الوطني، ونرى أننا كشركات في القطاع الخاص لدينا مسؤولية لدعمهم وتمكينهم. من جانبها، أعربت رئيسة مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح عن سعادتها بدعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية الهادفة، قائلة: يسرنا دعم مبادرات «لوياك» الرائدة والتي تهدف إلى صقل مهارات الشباب الواعد، ويسعدنا أن نرعى برنامج «كن - تنيو» في عامه الثاني والذي يؤدي دورا فعالا في تمكين الشباب لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع في مجال الريادة، متطلعين إلى رؤية إنجازاتهم خلال مدة البرنامج.

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