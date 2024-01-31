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المهندسين قرارات التحكيم الهندسي نافذة ويمكن الطعن على الإجراءات فقط

1/31/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت الحلقة النقاشية التي أقامتها اللجنة الثقافية بجمعية المهندسين مساء الثلاثاء، حوارا واسعا بين ضيف الحلقة رئيس مركز التحكيم الهندسي بالجمعية م.ناصر المطيري والحضور من المهندسين والمتخصصين والمهتمين بالتحكيم الهندسي، وقدمت الحلقة م.لولوة الملا.
وتناول المطيري في الحلقة تعريف التحكيم الهندسي بأنه أحد أنواع التحكيم والذي تنفذ قرارات هيئاته التحكيمية قانونا ولا يجوز الطعن في قرار الحكم إلا أنه يمكن الطعن في الإجراءات فقط، لافتا إلى سرعة التحكيم عموما وخاصة في مجال البناء والمشاريع الإنشائية، حيث يختصر الوقت والجهد والمال في أحيان كثيرة.
وعرض المطيري أنواع وسائل فض النزاعات، موضحا أن التوفيق بين الأطراف أولها والثاني الوساطة التي يقوم بها أهل الخبرة والحكمة والدراية والتحكيم بأنواعه المؤسسي والفردي، مشيرا إلى أن مركز التحكيم بالجمعية أخذ بعين الاعتبار عدم تحميل المواطنين كلفة مالية كبيرة وخاصة الذين تقع خلافات بينهم وبين المقاولين خلال بناء بيوتهم أو قسائمهم الخاصة، مؤكدا أنه يمكن للمتنازعين اختيار المحكمين الذين يرغبون فيهم سواء كان فردا أو أكثر من فرد، حيث إنه يتم إطلاق اسم هيئة تحكيم على المحكم الفردي أو الجماعي.
ودعا المواطنين إلى عدم التوجس من التحكيم، موضحا أن المحكم ليس طرفا ولن يدافع عن أي الطرفين لكنه يتعامل مع وقائع وعقود تم إبرامها وقانون عام، مضيفا أننا نقدم استشارات مجانية للمواطنين من خلال مركز خدمة المواطن ويمكن أن يرسل المواطن عقده لكي يتم تقديم النصيحة له من قبل الزملاء في المركز قبل إبرام العقد.
وفي ختام الحلقة، قام عضو مجلس الإدارة م.جلال الفضلي ورئيس اللجنة الثقافية م.عبدالعزيز العنزي وعضو اللجنة م.سيف الصابري بتكريم المطيري على جهوده في التوعية بأهمية التحكيم الهندسي.

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