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الأنباء تنشر أسماء مستحقي قسائم الدفعة الـ 13 في جنوب سعد العبدالله N4

1/31/2024 11:41:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثالث عشرة من (N4) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (244) قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 26 أبريل 2005 وفقا للمواعيد التالية، توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 1 و4 فبراير وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم 5 فبراير 2024 وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 7 فبراير 2024.
وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح الصحافي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت إلى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وأشارت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 5 فبراير مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.​
وفيما يلي أسماء المواطنين:
عبدالطيف جاسم محمد علي المطوع
عازل فيحان محمد المطيري
صلاح محمد ربيعة المنصور
حمد عبدالله برجوس العجمي
محمد سعد محمد القصار
سعد مبارك عبيد الدوسري
حمد مطلق سعد مطلق
محمد خليفة عبدالله المطيري
علي حسن لفته البدري
بدر سعد ناصر مبارك
مشعل عبدالله تراك الشمري
على محمد صنهات العصيمي
جاسم محمد سالم الحجيلان
عادل سعد فهد العازمي
محمد زايد حمد العازمي
حسن عباس عبدالله حسين
فيصل ضيدان خالد السبيعي
مضحي مجبل مضحي الرشيدي
حقان محسن حقان العجمي
يوسف محمد فلاح العازمي
أحمد زيد هجاج زهمول
هلال مطلق حسين الخالدي
عيسى محمد هميجان العازمي
محمد ماجد حمد العجمي
ناصر مبارك منصور الهاجري
حمد ملحان حمد العجمي
طارق ابراهيم عبدالله الرويشد
أحمد ماجد سند المطيري
محمد علي محمد الدويلة
صنت محمد صنيتان المطيري
وليد منصور سعد البذال
عوض عيد مبارك العازمي
سعود عبدالله مازن العتيبي
راشد سالم راشد العازمي
عمر سعود عمر العنزي
سليمان منصور سليمان الصالح
ثامر فهد الدباغ العازمي
عبدالله مناور عالي العازمي
بدر شاكر حاجي غالب
أحمد عبدالله عيسى الاستاذ
أحمد دواس باتل الرشيدي
معجب صالح ثامر العتيبي
فهد محمد فالح الدوسري
مشاري سلمان فلاح الرشيدي
محمد ناصر فنيس العجمي
عبدالله قاسم محمد الحمد المجرن
فهد راشد سالم المرتجي
عامر مجبل عوض
فهد عبدالله سيف الرقيصي
نادر عبيد مجبل الصويلح
محمد خالد عبيد الدوسري
بدر سالم سيف اغبيشان العازمي
أحمد مران رجيبان الحربي
عبدالرحمن محمد ناصر الابراهيم
ناصر عقلة الطرقي الرشيدي
مسعود محمد مسعود الهاجري
بشار ابراهيم حسين السيد هاشم
محمد سليمان ابراهيم الفارس
طلال يوسف عبدالله محمد
مشعل نايف مبارك المطيري
ظافر محمد عبدالمحسن ظافر
محمد عبدالله محمد عامر
حمدي عيد حماد
عمر صلال قطيم
ماهر جاسم منشد العنزي
ماجد براك فهد العازمي
حسين علي محمد الهاجري
سالم حمدان حمود العلثات
محمد غنيم جعدان المطيري
عيسى فهد عيسى عبدالرحمن
حمد فهد حمد الحمد
سيد يوسف سيد هاشم طاهر الزلزلة
خالد فلاح راضي المطيري
سليمان سالم سليمان
رضا حمود ذرف الرشيدي
مشرف نزال منيخر الديحاني
بندر حمد حمد العجمي
راشد ناصر محمد الفويضل الهاجري
محمد صالح مرزوق الحريص
علي فهد محمد العجمي
بدهان سعود بدهان المطيري
خالد عجيل عايض العازمي
منصور علي مانع مرود العجمي
بداح محمد صنيتان جويعد المطيري
ناصر بدر عبدالله المبايعي
فواز عبيد هادي العازمي
عامر نفل منصور العجمي
عبدالرحمن عبدالله علي الدوب
وقيان عجيل عيادة سالم
حمد سالم ثويني الدوسري
طلال مبارك فراج العازمي
عبداللطيف محيسن قنيفذ الصليلي
أحمد يعقوب يوسف المجحولي
علي ابراهيم جاسم الصيرفي
مبارك سعد خلف البطحاني العازمي
صالح سالم علي العجمي
سعود مضحي سعود الرشيدي
محمد عبدالمحسن علي البديوي
طارق محمد عبدالله اليعقوب
عبدالعزيز أحمد جاسم العبيد
طلال سعد طبلان الرشيدي
أحمد ناصر يحيى بن رجا
جابر رفاعي الدباغ راعي العازمي
صالح عيد معيض العازمي
نايف راشد حمود الهاجري
ناصر فهد ناصر الصولة
راشد فهد راشد العجمي
ثامر خلف سعد العازمي
مصعب يوسف مصطفى الكندري
عبدالله مشعان محمد الخشم
محمد خالد خليل الصلال
عادل عوض عودة شاهين
هايف خضير مبرك العازمي
سعود طالب جابر بخيت
ظاري شبيب محسن الميع
مشعل فهد محمد العبدالهادي
فيصل صباح عبيد العازمي
أحمد مخلف عايد العنزي
حيدر محمد صالح سيدمير القزويني
علاء عبدالله عبدالوهاب السيفان
مشعل فهد سعد العرادة
راشد ناصر مطلق المطيري
يوسف عويض عوض العازمي
جابر بشير منيف الدوسري
مشعل جاسم محمد الشهاب
مذكر محمد نهار المطيري
مشاري سعد عيد العتيبي
عبداللطيف عماش زيد عماش
منيف ضويحي سلطان العجمي
جمال ناصر خلف العدواني
رياض محمد عبدالله العبدلي
خليف فلاح خلف العازمي
محمد مشعل مطر الزعبي
حمد عبدالله سعود العتيبي
خالد صرد زحام عادي
عبدالله ناصر فهد الدوسري
عبيد محمد شلوان الشلوان
عبدالعزيز فهد سيف الدوسري
بدر دلاك غازي العتيبي
فالح مشلح فالح العجمي
جاسم محمد علوش العازمي
أحمد ربيع عايض الميموني
مشاري سعود مبارك الشريان
خالد سالم ثقل الرشيدي
مهلهل قناص نقيع الخصيلي
محمد شلوان عبدالله العجمي
ناصر بدر عوض خميس السعيد
فهد سعد علي العازمي
بندر منصور ردعان العتيبي
صالح براك مبرك حواس
بدر أحمد عبدالله الكندري
فهيد حمود عبدالله الرشيدي
سالم فلاح سعد بتال
نايف خالد منصور العجمي
عبدالرحمن مبارك طلق الرشيدي
خالد شباب راشد المطيري
حمد فلاح عالي العازمي
فالح محمد فالح الهاجري
أحمد علي محمد الرمضان الهاجري
فهيد حمد فهيد العجمي
أحمد مبارك محمد شعيل العازمي
فهد مفلح اوتيد العنزي
محمد ناصر حمد الهاجري
محمد غزاي دغيمان المطيري
مشعل علي مصلح الرشيدي
حمد علي ضويان العتيبي
خالد لافي فالح العازمي
فهد فلاح عويضة مرزوق
أحمد سعود مبارك الشريان
بندر فرحان سريع العازمي
نواف فضي دابس الرشيدي
منصور علي سفر المطيري
عبدالعزيز يوسف محمد اليتامى
فيحان شجعان سعود العتيبي
ناصر علي حسن العجمي
فيصل فرحان مطيران العازمي
يوسف محمد مبارك الغضوري
حماد محمد حماد العازمي
مشعل حمد سعود المنيع
خلف فلاح شبوط الخميلي
فهد خميس عباس الجيماز
يوسف وليد محمد أحمد الكندري
فايز غازي مناور العتيبي
علي جامع عمر العازمي
خالد مخلد دهش المطيري
فيصل دعيج خليفة المريشد
نايف مشعان محمد الخشم المطيري
عبدالعزيز سلمان نجم الطراروة
فهد عبدالله عمر العصفور
ماجد شعف سليمان الرشيدي
عامر محمد رويشد الديحاني
هزاع ماطر محمد المطيري
عبدالله راشد فهيد العجمي
فياض حسن عبدالمحسن العجمي
يوسف سعد حمد الحميدة
أحمد مطر فرحان العدواني
سليمان عبدالرضا حسين سليمان
خالد مزعل حويان العازمي
عادل ابراهيم سالم المنزل
وليد فهد عبيد العصيمي
حمزة محيل شعلان العنزي
ناصر بدر ناصر الحميدي
عايد أحمد بجاد الهاجري
محسن سيد عباس سيد حسن
يوسف عيد عبدالله فجري
ضيدان سوهج مزيد المطيري
عبدالله حمود راشد مكمخ
سالم محمد مفرج المسيلم
علي نملان جابر الشمري
عذبي بطيان سعد العازمي
سعود عبدالله عواد الفضلي
جاسم محمد عباس الجيماز
وليد خالد نعمة البدر
هشام أحمد يوسف كلندر
مانع سعد مهدي العجمي
ناصر طرجم سعد السهلي
مشاري نوري ابراهيم
حمود سند سعد السيحان
هاني بدر حسن الاستاذ
فايز محمد رشيد العوضي
سامي عبدالمحسن عزارة الشمري
فهد يوسف عبدالله المنيع
عبدالله سليمان عبدالله الجطيلي
خالد عيد مصلح الرشيدي
إبراهيم راشد مبارك العازمي
فهد منصور ناجي العجمي
عايش مخلد فالح الرشيدي
سعد محمد مناحي العجمي
سلامة لطس مدغم العازمي
غازي مرضي سعيد العنزي
فهد محمد سعد العجمي
ثامر حسين علي البادي
مرزوق عبدالله حماد العازمي
طارق راشد اسعيد العلي ووالدته
محمد عبدالله مبارك الكدادي
ناصر عبدالله هذال الهاجري
حسين فالح عيد العازمي
طلق حجي عيد العازمي
أسامة أحمد برجس البرجس
مكراد خالد مكراد المكراد
فهد مبارك فلاح العازمي
عبدالله غانم منير السهلي
عبدالرحمن ماطر سهو السبهان العازمي
عبدالإله عبدالله غدنان الشمري

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