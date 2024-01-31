القصر ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس أبنائنا

(MENAFN
- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ 63 وذكرى التحرير الـ 33 نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر أمس احتفالية رفع العلم بمشاركة المدير العام م.حمد البرجس ونواب المدير العام ومديري الإدارات وعدد من الموظفين.
وأكد البرجس في بيان صحافي بهذه المناسبة حرص الهيئة الدائم على تكثيف وتطوير أنشطتها وفعالياتها الوطنية التي تعزز الروح الوطنية وإحياء المناسبات الوطنية، مشيرا إلى أن احتفال هذا العام شهد تنفيذ عدد من الانشطة منها تزيين مقرات الهيئة وتوزيع هدايا تذكارية على أبنائنا القصر وبث مواد إعلامية عن المناسبة وأنشطة الهيئة وفعالياتها، وذلك لتعريف أبنائنا بهذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لوطننا الغالي.
يذكر أن احتفالات الكويت بأهم الأحداث في تاريخها الحديث، التي تجسدت فيها إرادة الشعب في الدفاع عن سيادته واستعادة حريته ستكون عبر تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المستوحاة من روح التراث الوطني وتتضمن الألوان الأساسية لعلم الكويت.
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