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القصر ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس أبنائنا

1/31/2024 11:41:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ 63 وذكرى التحرير الـ 33 نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر أمس احتفالية رفع العلم بمشاركة المدير العام م.حمد البرجس ونواب المدير العام ومديري الإدارات وعدد من الموظفين.
وأكد البرجس في بيان صحافي بهذه المناسبة حرص الهيئة الدائم على تكثيف وتطوير أنشطتها وفعالياتها الوطنية التي تعزز الروح الوطنية وإحياء المناسبات الوطنية، مشيرا إلى أن احتفال هذا العام شهد تنفيذ عدد من الانشطة منها تزيين مقرات الهيئة وتوزيع هدايا تذكارية على أبنائنا القصر وبث مواد إعلامية عن المناسبة وأنشطة الهيئة وفعالياتها، وذلك لتعريف أبنائنا بهذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لوطننا الغالي.
يذكر أن احتفالات الكويت بأهم الأحداث في تاريخها الحديث، التي تجسدت فيها إرادة الشعب في الدفاع عن سيادته واستعادة حريته ستكون عبر تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المستوحاة من روح التراث الوطني وتتضمن الألوان الأساسية لعلم الكويت.

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