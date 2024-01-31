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مكتب الشهيد حريصون على مشاركة الكويت أفراحها

1/31/2024 11:41:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الأعياد الوطنية، مؤكدا «حرص مكتب الشهيد على مشاركة الكويت أفراحها من خلال رفع علم الكويت في ساحة مقر مكتب تكريم الشهداء وأسرهم، وذلك إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية وإحياء فعاليات (أغلى وطن هو البقاء والوجود) التي يطلقها المكتب تزامنا مع الأعياد الوطنية».
وقال العوفان، خلال مراسم رفع العلم في مقر مكتب الشهيد، إن «محنة الغزو الغاشم تتضمن العديد من الدروس والعبر، ومن بينها ضرورة الالتفاف حول قائد سفينة الوطن صاحب السمو، وكذلك استلهام روح حكمته المعهودة وبصيرته المستنيرة، والاقتداء بتوجيهات سموه السديدة في كل وقت وحين».
وأضاف العوفان ان توجيهات صاحب السمو ستظل تشكل خريطة الطريق لحفظ الوطن وحماية مقدراته.

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