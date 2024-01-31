مكتب الشهيد حريصون على مشاركة الكويت أفراحها

(MENAFN
- Al-Anbaa) رفع مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الأعياد الوطنية، مؤكدا «حرص مكتب الشهيد على مشاركة الكويت أفراحها من خلال رفع علم الكويت في ساحة مقر مكتب تكريم الشهداء وأسرهم، وذلك إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية وإحياء فعاليات (أغلى وطن هو البقاء والوجود) التي يطلقها المكتب تزامنا مع الأعياد الوطنية».
وقال العوفان، خلال مراسم رفع العلم في مقر مكتب الشهيد، إن «محنة الغزو الغاشم تتضمن العديد من الدروس والعبر، ومن بينها ضرورة الالتفاف حول قائد سفينة الوطن صاحب السمو، وكذلك استلهام روح حكمته المعهودة وبصيرته المستنيرة، والاقتداء بتوجيهات سموه السديدة في كل وقت وحين».
وأضاف العوفان ان توجيهات صاحب السمو ستظل تشكل خريطة الطريق لحفظ الوطن وحماية مقدراته.
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