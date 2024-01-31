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وزير التربية الأنشطة المدرسية تعزز روح الولاء والانتماء للوطن والمشاركة المجتمعية

1/31/2024 11:41:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
قال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني إن الأنشطة المدرسية تسهم في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والمشاركة المجتمعية كما تسهم في بناء جيل يحمل فخرا وولاء لوطنه ويشعر بالمسؤولية نحو تطويره.
وأضاف العدواني في تصريح صحافي عقب احتفالية رفع العلم بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد التي أقامتها الوزارة ان وزارة التربية تلعب دورا رئيسا في تعزيز الروح الوطنية لطلبتها من خلال المناهج التعليمية.
وأوضح أن رفع العلم مناسبة وطنية نجدد فيها الفخر بتاريخ الكويت ووحدة شعبها ونستلهم من الإنجازات الماضية قوة لتحقيق المزيد في مستقبل يزهو بالتقدم والتضامن لما فيه مصلحة الكويت.
ورفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والى شعب الكويت بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية الغالية.

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