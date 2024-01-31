مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد

ينشر اليوم السابع مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان، ومحطات الوقوف، وذلك بالتزامن مع زيادة الإقبال على حجز

قطارات السكة الحديد

وخاصة على خط الصعيد.





مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية:

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء







مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هى " الجيزة – أسيوط – المنيا - سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم أمبو - أسوان".



