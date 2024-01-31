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قطع المياه عن عدة مناطق فى الجيزة الجمعة.. اعرف الأماكن والمواعيد

1/31/2024 11:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه بعدد من مناطق المحافظة مساء يوم الجمعة الموافق 2/2/2024، حيث أعلنت انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق "ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهوارى"، كما أعلنت انقطاع الخدمة 10 ساعات عن مناطق "منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت،
ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم".

وأعلنت الشركة في بيان لها انقطاع المياه عن مناطق: "ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهوارى" وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 2/ 2 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 3 / 2 / 2024.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة، الأمر الذي يتطلب قطع المياه للقيام بأعمال التطهير.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت،
ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم"، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2/ 2 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 3/ 2 / 2024.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خطوط مياه قطر 800 مم ، 280 مم، المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.







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