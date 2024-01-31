روسيا ولبنان يبحثان الأوضاع فى غزة والتصعيد فى اليمن

وذكرت وزارة الخارجية الروسية -حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية الأربعاء أن "اللقاء تضمن مناقشة متعمقة للأوضاع الناشئة في الشرق الأوسط مع التركيز على الصراع في قطاع غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان واليمن".

وأكد الجانب الروسي مجددا "موقفه الثابت الداعم لوحدة وسلامة أراضي وسيادة الجمهورية اللبنانية"، مشددا على عدم قبول المزيد من التوسع الجغرافي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقالت إن "الجانبين أعربا أيضاً عن أملهما في أن يتغلب الشعب اللبناني على الأزمة المؤسسية في أسرع وقت ممكن على أساس التوافق المتبادل من خلال انتخاب رئيس للبلاد".

وبحسب الخارجية الروسية، "ناقش الطرفين قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الروسية-اللبنانية الودية التقليدية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي منتظم".

يشار إلى أن اللقاء عُقد بمبادرة من الجانب اللبنانى.