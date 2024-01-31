لبنان: تقديم 2.5 مليون دولار دعمًا لـ18 ألف أسرة بالجنوب الشهر القادم

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الشئون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور هكتور حجار، عن تقديم 2.5 مليون دولار دعمًا لقرابة 18647 أسرة في محافظتي الجنوب والنبطية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل وذلك ضمن برنامج الاستجابة لحالة الطوارئ في الجنوب اللبنانى جراء العدوان الإسرائيلى المستمر منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفى له الأربعاء للإعلان عن كيفية الاستجابة لحالة الطوارئ في جنوب لبنان والتطورات المتعلّقة ببرامج الدعم المالي التي تنفّذها الوزارة.



وأضاف أنه سيتم تحويل مساعدة نقدية طارئة لشهر واحد فقط خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل لـ 2919 أسرة من الأسر اللبنانية من محافظتي الجنوب والنبطية التي تسجّلت سابقاً في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا ولم تستفيد، مؤكدًا أن سيتم دفع مساعدة نقدية استثنائية لمدة شهر واحد فقط لـ 15728 أسرة من المستفيدين من برنامج أمان بمحافظتي الجنوب والنبطية والذين حصلوا على المساعدة لمدة 18 شهرًا وتوقف الدفع لهم، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برامج الوزارة الشهر المقبل في الجنوب 18647 أسرة واحد، وذلك بتمويل من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.



وأكد حجار أن الوزارة عملت على تأمين التمويل لدعم أهل الجنوب منذ اليوم الأول للعدوان بدون موازنة، مشيرًا إلى تحويل مساعدة نقدية طارئة بقيمة 100 دولار في ديسمبر الماضي لقرابة 1972 شخصًا من المستفيدين من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة العمرية ما بين 18 إلى 28 سنة، بتمويل من اليونيسف ومنظمة العمل الدولية.



وأوضح أن الوزارة تسعى لتأمين تمويل إضافي للتمكن من مساعدة هذه الأسر لعدد أكبر من الأشهر، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم العديد من المشاريع في الجنوب والتي تستهدف محافظتي الجنوب والنبطية لتقديم الدعم النفسي للجنوبيين، مؤكدًا أن الوزارة أطلقت منذ أسبوعين مشروع خطوة، وهو مشروع الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال ومقدّمي الرعاية في حالات الطوارئ والأزمات في الجنوب، بالشراكة مع منظمات مجتمع مدني.



وأشار إلى أن هناك 5 عيادات متنقلة بدأت تجول في مختلف قرى محافظتي الجنوب والنبطية، مزوّدة بأخصائيين نفسيين اجتماعيين وفريق عمل لتقديم الدعم اللازم خاصة للأطفال والنساء، بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات في هذه المناطق، موضحا أن هذه العيادات تستهدف حوالي 3000 شخص خلال الأشهر الخمسة المقبلة.