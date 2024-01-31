تقرير: الجزائر فى المرتبة الثانية من بين الدول المصدرة للغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا

MENAFN - Youm7) احتلت الجزائر المرتبة الثانية من بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبى سنة 2023، كما حققت ارتفاعا هاما في صادراتها من الغاز المسال، حسب ما جاء في آخر تقرير شهري لمنتدى الدول المصدر للغاز GECF.

وجاء في تقرير المنتدى لشهر يناير 2024، أن الجزائر استحوذت عام 2023 على حصة 19 بالمائة من الغاز الطبيعي المصدر عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي، لتحتل المرتبة الثانية بعد النرويج التي جاءت في المرتبة الأولى، بحصة 54 بالمائة، فيما حلت روسيا في المرتبة الثالثة بحصة 17 بالمائة.

كما بلغ المعدل الشهري لصادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي السنة الماضية 41ر2 مليار متر مكعب، مقابل متوسط بـ 7 مليارات متر مكعب للنرويج، و3ر2 مليار متر مكعب لروسيا، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن "الاتحاد الأوروبي استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز سنة 2023، ما يمثل عجزا بـ 23 بالمائة مقارنة بما تم استيراده سنة 2022".

وتمتلك الجزائر أنبوبا لنقل الغاز نحو إيطاليا وآخر نحو إسبانيا.

وأشار المنتدى في تقريره إلى أن العدد الإجمالي لشحنات الغاز المسال على مستوى العالم بلغ 56ر6266 شحنة سنة 2023، حيث احتلت الولايات المتحدة الصدارة بـ 123 شحنة، ثم الجزائر في المرتبة الثانية ب 54 شحنة.

وتحتضن الجزائر في الفترة من 29 فبراير المقبل، وحتى 2 مارس القادم، القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الذي يجمع أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، حيث تشكل هذه الدول معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.



