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أمير قطر ورئيسة كوسوفو يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

1/31/2024 11:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى خلال إتصال هاتفى، أجراه الأربعاء، مع رئيسة كوسوفو، فيوسا عثمانى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.


وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







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