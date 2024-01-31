أمير قطر ورئيسة كوسوفو يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أمير قطر ورئيسة كوسوفو يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية
التاريخ
1/31/2024 11:34:06 PM
(MENAFN
- Youm7) بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى خلال إتصال هاتفى، أجراه الأربعاء، مع رئيسة كوسوفو، فيوسا عثمانى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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