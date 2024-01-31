الجزائر ومدغشقر تؤكدان ضرورة الاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرة الأفريقية

MENAFN - Youm7) أكدت الجزائر ومدغشقر، على ضرورة تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الأربعاء، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، لرئيسة برلمان مدغشقر، كريستين رازاماناهاسوا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شكل هذا اللقاء فرصة استعرض خلالها الجانبان العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجزائر ومدغشقر، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات ذات المنفعة المشتركة.



وفي هذا الإطار، أشاد الجانبان بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام من روافد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



كما أكدا على ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني وتفعيل مختلف آليات التعاون، فضلاً عن تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.