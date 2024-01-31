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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة - البصيلى فى الإسكندرية

1/31/2024 11:34:02 PM
(MENAFN- Youm7) توقف السكة الحديد، اليوم الخميس، حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الإسكندرية / أبو قير) اعتبارًا من الساعة 7 صباحاً، لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية ، على أن يتم تشغيل القطارات فى المسافة ما بين محطتى سيدى جابر/ المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023.
وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.
ويأتي ذلك فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتحويل خط أبوقير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.

مواعيد القطارات بالإسكندرية


مواعيد القطارات بالاسكندرية


مواعيد القطارات بالإسكندرية


مواعيد القطارات بالإسكندرية








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