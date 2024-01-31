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القومى للمرأة يعقد اليوم ندوة بمعرض الكتاب حول الحماية من الابتزاز الإلكترونى

1/31/2024 11:34:02 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد المجلس القومى للمرأة ، اليوم الخميس، ندوة حول "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكترونى، وذلك فى قاعة بلازا
1 بالدور الثانى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.



وتأتى الندوة بحضور المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة،
وولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة، ويدير الندوة منى سالم المديرة بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس القومى للمرأة.



وفى ذات السياق، يواصل جناح المجلس القومى للمرأة فى الموقع المخصص له
رقم b54 فى صالة ٣
استقبال زوار المعرض، بعدما شهد خلال الأيام الماضية منذ انطلاق المعرض إقبالا شديدا من السيدات والفتيات وسط تفاعل كبير مع ما يقدم من خلال الجناح.



ويقوم مسؤولو جناح المجلس بتعريف الزوار بمحتوى المطبوعات المعروضة بالجناح، فيما أشاد الزوار بورشة التعليم اليدوية من خلال المائدة المستديرة التى كانت تضم الفتيات، علاوة على إعجباهم بمنتجات المشروع القومى للمرأة المصرية التى أثارت اهتمام رواد المعرض.



ويضم جناح المجلس مجموعة من إصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة، بجانب تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والاجتماعي والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.



كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي أنتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، إلى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من
السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفازية والرسم على الخزف وصناعة الصابون وصناعة الإكسسوار.



ويضم جناح المجلس ركنا خاصا بمبادرة "نورة" والتى تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية.












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