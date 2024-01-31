لو عندك شكوى أو استفسار.. تعرف على طرق التواصل مع محافظة الجيزة

MENAFN - Youm7) يتساءل كثيرون عن طرق التواصل مع محافظة الجيزة للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، والتي تشمل الحوادث والكوارث والبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وانقطاع التيار الكهربائي والمياه ومشاكل الصرف الصحي، بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة.

وفي هذا الإطار، خصصت المحافظة عددًا من الطرق والآليات لاستقبال شكاوى المواطنين بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، وذلك على النحو الآتى:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722.

4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444.

6- يمكن إرسال الشكوى عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيس بوك"، وذلك عبر الرابط التالي:

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وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سعي المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى، حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا فورًا، مؤكدًا تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط كحد أقصى بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.