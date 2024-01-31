Thursday, 01 February 2024 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لو عندك شكوى أو استفسار.. تعرف على طرق التواصل مع محافظة الجيزة

1/31/2024 11:34:02 PM
(MENAFN- Youm7) يتساءل كثيرون عن طرق التواصل مع محافظة الجيزة للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، والتي تشمل الحوادث والكوارث والبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وانقطاع التيار الكهربائي والمياه ومشاكل الصرف الصحي، بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة.

وفي هذا الإطار، خصصت المحافظة عددًا من الطرق والآليات لاستقبال شكاوى المواطنين بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، وذلك على النحو الآتى:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722.

4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444.

6- يمكن إرسال الشكوى عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيس بوك"، وذلك عبر الرابط التالي:

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سعي المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى، حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا فورًا، مؤكدًا تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط كحد أقصى بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.







MENAFN31012024000132011024ID1107794730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث