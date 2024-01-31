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تعرف على أعداد كنائس الطائفة الانجيلية وأبرز مذاهبها فى مصر

1/31/2024 11:34:02 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن الطائفة عبارة عن 18 مذهبا ولديها 1500 كنيسة، ويأتى أكبرها الكنيسة المشيخية وهى سنودس النيل الإنجيلى وهى الكنيسة الكبيرة، والكنيسة منذ نشأتها اهتمت بالمدرسة والمستشفى، فلدينا مدارس تقدر من 24 إلى 28 مدرسة وهى مدارس تقدم تعليم جيد ولها تأثير كبير ولدينا مستشفيات لكن كثير من الكنائس المحلية لديها مستوصفات خاصة غير المدارس العام.

وتابع رئيس الطائفة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة الإنجيلية تهتم بالتلاحم مع المجتمع وهناك كنائس كثيرة تنظم لقاءات وندوات وتدعى مفكرين وتتعامل مع المجتمع ككل ففي أزمة كورونا وزعت هذه الكنائس المطهرات للجميع وقدمت توعية للجميع فالكنيسة متلاحمة مع المجتمع بكل طوائفه.

وكان زكى استقبل ألكسندر رضوان عضو البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، وفيلكس هالا، المستشار الثقافي ورئيس قسم التعليم بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومها ويصا من السفاره الألمانية، وذلك بحضور سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، و مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، والمهندس مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار والتمويل بالهيئة الإنجيلية، ولوتشيا رباط، مدير مكتب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية.







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