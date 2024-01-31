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أوكرانيا تبحث مع إيطاليا التوصل لـ التزامات أمنية مشتركة

1/31/2024 11:33:59 PM
(MENAFN- Youm7) قال مكتب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، الأربعاء، إن كييف أجرت مع إيطاليا جولة جديدة من المحادثات حول "الالتزامات الأمنية المشتركة".

وبحسب تقرير صدر عن مكتب زيلينسكي، أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم"، فإنه طبقاً لتعليمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس مكتب الرئيس اندري يرماك، فإنه قد أجريت جولة جديدة من المفاوضات مع إيطاليا حول وثيقة أمنية مُشتركة".

وأوضحت الوكالة أن الجانب الأوكراني مثله في المحادثات نائب مدير مكتب الرئيس إيهور زوفكفا، وأن المشاركين ناقشوا بنية مسودة الوثيقة الأمنية وعناصرها الرئيسة.

وحسب "يوكراينفورم"، فإن الطرفين اتفقا على جدول مفاوضات ثنائية أكثر في المستقبل القريب في حول الملف.

وكانت أوكرانيا قد بدأت في نوفمبر 2023 محادثات مع إيطاليا للتوصل إلى اتفاقية أمنية مشتركة وضمانات مشتركة أمنية.







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