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المفوضية الأوروبية توصى بتأخير قواعد الزراعة الجديدة وسط احتجاجات المزارعين

1/31/2024 11:33:58 PM
(MENAFN- Youm7) أوصت المفوضية الأوروبية، زعماء الاتحاد الأوروبى بتأخير إدخال القواعد التى تتطلب من المزارعين الاحتفاظ بمساحة معينة من الأراضى بور أو غير منتجة.

وأدت معارضة القواعد إلى تأجيج احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء أوروبا في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا- وفق ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية، الأربعاء.

وبموجب الاقتراح، لن يتم تطبيق القاعدة حتى العام المقبل.

وذكرت المفوضية- في بيان- "أن الاقتراح الذي تم إرساله اليوم إلى الدول الأعضاء.. يوفر أول استجابة سياسية ملموسة لمعالجة مخاوف دخل المزارعين.. وذلك يأتي أيضًا في أعقاب الطلبات التي حددتها العديد من الدول الأعضاء في اجتماعات مجلس الزراعة".







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