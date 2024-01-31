المفوضية الأوروبية توصى بتأخير قواعد الزراعة الجديدة وسط احتجاجات المزارعين

(MENAFN
- Youm7) أوصت المفوضية الأوروبية، زعماء الاتحاد الأوروبى بتأخير إدخال القواعد التى تتطلب من المزارعين الاحتفاظ بمساحة معينة من الأراضى بور أو غير منتجة.
وأدت معارضة القواعد إلى تأجيج احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء أوروبا في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا- وفق ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية، الأربعاء.
وبموجب الاقتراح، لن يتم تطبيق القاعدة حتى العام المقبل.
وذكرت المفوضية- في بيان- "أن الاقتراح الذي تم إرساله اليوم إلى الدول الأعضاء.. يوفر أول استجابة سياسية ملموسة لمعالجة مخاوف دخل المزارعين.. وذلك يأتي أيضًا في أعقاب الطلبات التي حددتها العديد من الدول الأعضاء في اجتماعات مجلس الزراعة".
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