غينيا الجديدة: بدأنا مجددًا محادثات مع الصين بشأن التعاون الأمنى

MENAFN - Youm7) قال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو إن بلاده بدأت مجددًا محادثات مع الصين بشأن التعاون الأمني، إلا أنه أكد أن بلاده لن تخاطر بشراكاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.



وأوضح الوزير - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم - أن الصين عرضت تقديم المساعدة فيما يتعلق بقوات الشرطة وخاصة بمجالي التدريب وتوفير المعدات، مضيفا أن حكومة بلاده تقيم العرض الصيني، إلا أن تنفيذ الاتفاقات الأمنية القائمة مع الولايات المتحدة وأستراليا له الأولوية.





وكانت بابوا غينيا الجديدة قد وقعت اتفاقًا أمنيًا مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، ومع أستراليا في ديسمبر الماضي، ويرى مراقبون أن تحرك الصين يعد محاولة لتحقيق تأثير في المنطقة في ظل تنافسية الولايات المتحدة.