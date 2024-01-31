غينيا الجديدة: بدأنا مجددًا محادثات مع الصين بشأن التعاون الأمنى

(MENAFN
- Youm7) قال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو إن بلاده بدأت مجددًا محادثات مع الصين بشأن التعاون الأمني، إلا أنه أكد أن بلاده لن تخاطر بشراكاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
وأوضح الوزير - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم - أن الصين عرضت تقديم المساعدة فيما يتعلق بقوات الشرطة وخاصة بمجالي التدريب وتوفير المعدات، مضيفا أن حكومة بلاده تقيم العرض الصيني، إلا أن تنفيذ الاتفاقات الأمنية القائمة مع الولايات المتحدة وأستراليا له الأولوية.
وكانت بابوا غينيا الجديدة قد وقعت اتفاقًا أمنيًا مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، ومع أستراليا في ديسمبر الماضي، ويرى مراقبون أن تحرك الصين يعد محاولة لتحقيق تأثير في المنطقة في ظل تنافسية الولايات المتحدة.
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