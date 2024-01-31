المستشار الألمانى: الاتحاد الأوروبى أخفق فى تزويد أوكرانيا بالذخيرة

MENAFN - Youm7) قال المستشار الألماني أولاف شولتز وأربعة زعماء أوروبيين آخرين بأن الاتحاد الأوروبى "أخفق" في تحقيق أهدافه بتزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية.

وحذر القادة، عشية قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى كسر الجمود بين الدول الأعضاء والرئيس المجري فيكتور أوربان بشأن حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني، من أن أوروبا بحاجة إلى تكثيف وتسريع إمداداتها إلى خط المواجهة في أوكرانيا -وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء .

وقال المستشار الألماني، ومارك روتي، رئيس الوزراء الهولندي وكاجا كالاس، رئيس الوزراء الإستوني، وبيتر فيالا، رئيس الوزراء التشيكي، وميت فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك في خطاب إنه "في بداية العام الماضي، التزم الاتحاد الأوروبي بهدف طموح يتمثل في تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية قبل نهاية مارس 2024. الحقيقة المرة: لقد فشلنا في تحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "روسيا لا تنتظر أحدا وعلينا أن نتحرك الآن. وإذا خسرت أوكرانيا فإن العواقب والتكاليف الطويلة الأمد سوف تكون أعلى كثيراً بالنسبة لنا جميعاً. ونحن الأوروبيون نتحمل مسؤولية خاصة ، ولذلك، يجب علينا أن نتصرف مستقبل أوروبا يعتمد على ذلك".

ويقوم المستشار الألماني بمهمة الحصول على الأدلة الدامغة حول ما تساهم به الدول الأعضاء الأخرى، وخاصة فرنسا، في المجهود الحربي وسط مخاوف من عدم تطابق التزامات حكومته في أماكن أخرى .

وبعد أن أثار المخاوف بشأن عدم وجود بيانات كافية حول من ساهم بماذا، أجرت الوحدة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، خدمة العمل الخارجي الأوروبية، دراسة استقصائية تطلب من كل دولة عضو الكشف عن نفقاتها المخططة لعام 2024 وما بعده .

وتقول المصادر إن بعض الدول رفضت الكشف عن التزاماتها، مما أثار الشكوك في أن بعض الدول الأعضاء تستخدم سرية الخطط العسكرية من أجل الملاءمة.

وقال الزعماء الخمسة في رسالتهم إن الدعم الذي أبداه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا حتى الآن حقق "نجاحا ملموسا" ومنع روسيا من تحقيق هدفها الأولي المتمثل في التغلب على كييف في غضون أيام أو أسابيع.