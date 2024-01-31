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البرتغالي جوزيه جوميز يصل القاهرة تمهيدا لتوقيع عقود تدريب الزمالك

1/31/2024 11:33:56 PM
(MENAFN- Youm7) وصل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز إلي القاهرة، منذ قليل، من أجل توقيع عقود توليه قيادة فريق الزمالك، بعدما توصل لإتفاق مع إدارة النادى برئاسة حسين لبيب.



ويعقد جوميز جلسة مع حسين لبيب ظهر اليوم بمقر النادى، من أجل توقيع العقود ووضع الرتوش الأخيرة فى اتمام التعاقد.



واتفق جوزيه جوميز مع إدارة الزمالك علي اصطحاب ثلاث مساعدين أجانب في جهازه، سيكون من بينهم مدرب حراس مرمي، ومساعد.












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