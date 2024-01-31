الأهلى مع الاتحاد والزمالك مع الاتصالات بدورى السلة رجال

MENAFN - Youm7) تقام اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلةرجال، بإقامة 4 مباريات حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والعودة.

وتقام اليوم، 4 مواجهات حيث يلتقى الاتحاد السكندرى مع الأهلى، سموحة مع سبورتنج، والمصرية للاتصالات مع الزمالك، وهليوبوليس مع الجزيرة.

وكان اتحاد كرة السلة قام بتأجيل مباراة الأهلى والجزيرة فى الجولة الرابعة التى كان مقررًا إقامتها الجمعة الماضى، بسبب وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادى الأهلى.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث تقام مباريات الذهاب في الفترة من 17 يناير إلى 4 فبراير، بينما تقام مباريات العودة في الفترة من 1 إلى 19 مارس المقبل.