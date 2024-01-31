الأهلى مع الاتحاد والزمالك مع الاتصالات بدورى السلة رجال

(MENAFN
- Youm7) تقام اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة
رجال، بإقامة 4 مباريات حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والعودة.
وتقام اليوم، 4 مواجهات حيث يلتقى الاتحاد السكندرى مع الأهلى، سموحة مع سبورتنج، والمصرية للاتصالات مع الزمالك، وهليوبوليس مع الجزيرة.
وكان اتحاد كرة السلة قام بتأجيل مباراة الأهلى والجزيرة فى الجولة الرابعة التى كان مقررًا إقامتها الجمعة الماضى، بسبب وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادى الأهلى.
وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث تقام مباريات الذهاب في الفترة من 17 يناير إلى 4 فبراير، بينما تقام مباريات العودة في الفترة من 1 إلى 19 مارس المقبل.
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