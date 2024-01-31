Thursday, 01 February 2024 09:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيراميكا يستكمل رحلة الدفاع عن اللقب أمام سموحة فى ربع نهائى كأس الرابطة

1/31/2024 11:33:56 PM
(MENAFN- Youm7) في تمام الرابعة والنصف مساءً، يستضيف فريق سيراميكا متصدر المجموعة الثالثة، نظيره سموحة وصيف المجموعة الأولى، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابط ، والذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



وكان فريق سيراميكا قد تأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حيث فاز على إنبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بثنائية نظيفة، ثم تغلب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتعادل في الجولة الأخيرة أمام الداخلية بهدف لمثله.



بينما على الجانب الآخر، تأهل فريق سموحة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر، حيث خسر سموحة في المباراة الأولى أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، ثم تعادل مع مودرن فيوتشر سلبياً، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة.

وتأهلت فرق: الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة، بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات.



ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.












MENAFN31012024000132011024ID1107794721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث