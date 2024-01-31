انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش

MENAFN - Youm7) تنطلق مساء اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 ببطولة سينسيناتي لسيداتالاسكواش ، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 6 لاعبات وهن: ندين شاهين هيا علي، مريم متولي، كنزي أيمن، فيروز أبو الخير، وروان العربي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف العالمي الأخير للاعبات فى شهر يناير، وواصلت

نور الشربيني

لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الـ22 على التوالي والـ 232 في تاريخها، وذلك بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش.

وكانت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة قد تقدمت خلال الأسبوع قبل الماضي، إلى المركز الثاني، وتراجعت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز إلى المركز الثالث.كما تقدمت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي صاحبة الـ 16 عامًا، لتحتل التصنيف الـ 13 عالميًا وتقترب من قائمة توب 10، بعد وصولها مؤخرًا لربع نهائي بطولة جي بي مورجان.