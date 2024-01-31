الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة

(MENAFN
- Youm7) يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الخميس، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي ، وإنتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.
ولم يشارك لاعبي الأهلي الدوليين في هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا ، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت بدبي الشهر الماضي.
ويتلقى مارسيل كولر تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة الخماسي ، أحمد عبد القادر ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ورضا سليم حيث غاب اللاعبين الخمسة عن معسكر الإمارات للإصابة وخاض اللاعبين برامج تأهيلية في الأهلي الأيام الماضية تمهيداً لعودتهم للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي حسب حالة كل لاعب وهو ما سيحسمه المدير الفني مع الجهاز الطبي خلال الساعات المقبلة.
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