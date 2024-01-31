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الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة

1/31/2024 11:33:56 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الخميس، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي ، وإنتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.



ولم يشارك لاعبي الأهلي الدوليين في هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا ، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت بدبي الشهر الماضي.



ويتلقى مارسيل كولر تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة الخماسي ، أحمد عبد القادر ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ورضا سليم حيث غاب اللاعبين الخمسة عن معسكر الإمارات للإصابة وخاض اللاعبين برامج تأهيلية في الأهلي الأيام الماضية تمهيداً لعودتهم للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي حسب حالة كل لاعب وهو ما سيحسمه المدير الفني مع الجهاز الطبي خلال الساعات المقبلة.












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