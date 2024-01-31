رئيس الوزراء العراقي والامين العام للامم المتحدة يجددان المطالبة بوقف حرب غزة ومنع التصعيد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 31 - 1 (كونا) -- جدد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الاربعاء المطالبة بإنهاء الحرب في غزة ومنع التصعيد الامني بالمنطقة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من غوتيريش ناقشا فيه التنسيق بين العراق والمنظمة الدولية بمختلف القضايا والعلاقة المستقبلية بين الجانبين.
واضاف البيان ان الطرفين بحثا كذلك تطورات الاوضاع في المنطقة لاسيما مع استمرار الحرب في غزة والتي تسببت بتداعيات انسانية وامنية خطيرة تستوجب الاسراع في تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للسكان في قطاع غزة.
ونقل البيان عن السوداني تثمينه مواقف غوتيريش الداعية الى وقف الحرب في غزة والتي تتطابق مع مواقف العراق ومطالبه بمنع التصعيد وتجنيب المنطقة انزلاق الاحداث نحو منعطفات وصفها بالخطيرة.
من جانبه أثنى غوتيرش على دور العراق وسعيه المستمر في التواصل لتحقيق التهدئة ومنع اتساع دائرة الصراع. (النهاية)
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