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رئيس الوزراء العراقي والامين العام للامم المتحدة يجددان المطالبة بوقف حرب غزة ومنع التصعيد

1/31/2024 11:33:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 31 - 1 (كونا) -- جدد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الاربعاء المطالبة بإنهاء الحرب في غزة ومنع التصعيد الامني بالمنطقة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من غوتيريش ناقشا فيه التنسيق بين العراق والمنظمة الدولية بمختلف القضايا والعلاقة المستقبلية بين الجانبين.
واضاف البيان ان الطرفين بحثا كذلك تطورات الاوضاع في المنطقة لاسيما مع استمرار الحرب في غزة والتي تسببت بتداعيات انسانية وامنية خطيرة تستوجب الاسراع في تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للسكان في قطاع غزة.
ونقل البيان عن السوداني تثمينه مواقف غوتيريش الداعية الى وقف الحرب في غزة والتي تتطابق مع مواقف العراق ومطالبه بمنع التصعيد وتجنيب المنطقة انزلاق الاحداث نحو منعطفات وصفها بالخطيرة.
من جانبه أثنى غوتيرش على دور العراق وسعيه المستمر في التواصل لتحقيق التهدئة ومنع اتساع دائرة الصراع. (النهاية)

ع ح ه / ر ج



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