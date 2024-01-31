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الجزائر توقع اتفاقا لتزويد بريطانيا بالغاز المسال

1/31/2024 11:33:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 1 (كونا) -- وقعت شركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) اليوم الأربعاء اتفاقية لمدة 10 سنوات مع الشركة البريطانية "غراين إل. إن جي" لتوسيع قدرات التخزين في محطتها وإعادة إمدادها بالغاز الطبيعي الجزائري المسال اعتبارا من يناير 2029.
وذكرت سوناطراك في بيان لها أن الاتفاقية من شأنها رفع قدرة الاستيراد بهذه المحطة البريطانية إلى 125 غيغا وات/ ساعة يوميا ( 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال) من دون تحديد القيمة المالية للاتفاقية.
وقال البيان إن الاتفاقية تعد الأولى التي تبرم في إطار المزاد التنافسي الذي أطلقته شركة "غراين إل إن جي" البريطانية في سبتمبر 2023.
وأضاف البيان أن نجاح هذا المزاد يضمن مستقبلا أكبر لأن تزود الجزائر أوروبا بالغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل.
وفي هذا الصدد نقل البيان عن رئيسة شركة ناشيونال غريد فنتشرز كاتي جاكسون إن هذه الخطوة مرحلة مهمة في سبيل ضمان أمن الطاقة للمملكة المتحدة.
وأضافت "تكتسب واردات الغاز الطبيعي المسال دورا حيويا في ضمان حصول المملكة المتحدة على الغاز الذي تحتاجه في الوقت الذي تحتاج إليه من خلال توفير إمدادات مرنة وموثوقة من الغاز لتدفئة بيوت المواطنين وكذا دعم نمو إنتاج الطاقات المتجددة".
وأوضحت جاكسون أن "هذه الاتفاقية تضمن استمرار محطة غراين في الاستفادة من قائمة متنوعة من الموردين على مستوى حوض الأطلسي".
وأعربت عن سعادتها بإبداء سوناطراك مجددا التزامها طويل الأمد تجاه محطة غراين ذات المستوى العالمي التي يعتمد عليها المستهلكون في المملكة المتحدة وتطلعها إلى مواصلة علاقة العمل مع سوناطراك في السنوات المقبلة.
من جهته عبر نائب الرئيس لشؤون لتسويق بسوناطراك بلقاسم معيوف عن أمل الشركة الجزائرية في استمرار الغاز الطبيعي المسال في أداء دور أساسي في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وضمان إمدادات الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف "نعرب عن رغبتنا في تعزيز مكانتنا كشريك طويل الأمد لشركة غراين إل إن جي وكمساهم مميز في ضمان أمن إمدادات الغاز للمملكة المتحدة".
وقال إن الاتفاقية تتيح لسوناطراك إمكانية الدخول المضمون إلى أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في أوروبا مما يساهم في تعزيز استراتيجية التسويق طويلة المدى للشركة فيما يتعلق بتنويع أسواقها للغاز الطبيعي المسال.
وتقع محطة غراين للغاز الطبيعي المسال في جزيرة غراين بشرق لندن وتشهد حاليا أعمال توسعة لتخزين وضمان الإمداد بالكميات اللازمة من الغاز لتلبية ما مقداره 33 بالمئة من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز في ظل لجوء غالبية الدول الأوروبية لتنويع مصادر إمداداها من الغاز الطبيعي. (النهاية)

م ر / ه س ص



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