الجزائر توقع اتفاقا لتزويد بريطانيا بالغاز المسال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 1 (كونا) -- وقعت شركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) اليوم الأربعاء اتفاقية لمدة 10 سنوات مع الشركة البريطانية "غراين إل. إن جي" لتوسيع قدرات التخزين في محطتها وإعادة إمدادها بالغاز الطبيعي الجزائري المسال اعتبارا من يناير 2029.
وذكرت سوناطراك في بيان لها أن الاتفاقية من شأنها رفع قدرة الاستيراد بهذه المحطة البريطانية إلى 125 غيغا وات/ ساعة يوميا ( 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال) من دون تحديد القيمة المالية للاتفاقية.
وقال البيان إن الاتفاقية تعد الأولى التي تبرم في إطار المزاد التنافسي الذي أطلقته شركة "غراين إل إن جي" البريطانية في سبتمبر 2023.
وأضاف البيان أن نجاح هذا المزاد يضمن مستقبلا أكبر لأن تزود الجزائر أوروبا بالغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل.
وفي هذا الصدد نقل البيان عن رئيسة شركة ناشيونال غريد فنتشرز كاتي جاكسون إن هذه الخطوة مرحلة مهمة في سبيل ضمان أمن الطاقة للمملكة المتحدة.
وأضافت "تكتسب واردات الغاز الطبيعي المسال دورا حيويا في ضمان حصول المملكة المتحدة على الغاز الذي تحتاجه في الوقت الذي تحتاج إليه من خلال توفير إمدادات مرنة وموثوقة من الغاز لتدفئة بيوت المواطنين وكذا دعم نمو إنتاج الطاقات المتجددة".
وأوضحت جاكسون أن "هذه الاتفاقية تضمن استمرار محطة غراين في الاستفادة من قائمة متنوعة من الموردين على مستوى حوض الأطلسي".
وأعربت عن سعادتها بإبداء سوناطراك مجددا التزامها طويل الأمد تجاه محطة غراين ذات المستوى العالمي التي يعتمد عليها المستهلكون في المملكة المتحدة وتطلعها إلى مواصلة علاقة العمل مع سوناطراك في السنوات المقبلة.
من جهته عبر نائب الرئيس لشؤون لتسويق بسوناطراك بلقاسم معيوف عن أمل الشركة الجزائرية في استمرار الغاز الطبيعي المسال في أداء دور أساسي في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وضمان إمدادات الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف "نعرب عن رغبتنا في تعزيز مكانتنا كشريك طويل الأمد لشركة غراين إل إن جي وكمساهم مميز في ضمان أمن إمدادات الغاز للمملكة المتحدة".
وقال إن الاتفاقية تتيح لسوناطراك إمكانية الدخول المضمون إلى أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في أوروبا مما يساهم في تعزيز استراتيجية التسويق طويلة المدى للشركة فيما يتعلق بتنويع أسواقها للغاز الطبيعي المسال.
وتقع محطة غراين للغاز الطبيعي المسال في جزيرة غراين بشرق لندن وتشهد حاليا أعمال توسعة لتخزين وضمان الإمداد بالكميات اللازمة من الغاز لتلبية ما مقداره 33 بالمئة من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز في ظل لجوء غالبية الدول الأوروبية لتنويع مصادر إمداداها من الغاز الطبيعي. (النهاية)
م ر / ه س ص
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