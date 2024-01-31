(المقاومة) في لبنان تعلن مقتل احد عناصرها واستهدافها مستوطنة للاحتلال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 1 (كونا) -- اعلنت (المقاومة) في لبنان مساء اليوم الاربعاء عن سقوط احد عناصرها في المواجهات العسكرية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) بيانا اعلنت فيه استهداف موقع (جل العلام) بصاروخ من نوع (فلق 1) وتحقيق إصابة مباشرة فيه. كما أعلنت عن استهداف مستوطنة (المنارة) بالأسلحة المناسبة ما أدى الى إصابة أحد المباني وذلك ردا على اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية كما اشار البيان.
وأشارت الوكالة الوطنية الى تعرض أطراف بلدة (الناقورة) لقصف مدفعي من العيار الثقيل قامت بها قوات الاحتلال.
كما كشفت الوكالة الوطنية للاعلام عن ان طيران الاحتلال شن غارة على بلدة (بيت ليف) في الجنوب ما ادى الى مقتل احد المواطنين.
وقالت ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت اطراف بلدات (علما الشعب ويارين والضهيرة) وبلدة (محيبيب) وألقت قنابل مضيئة في اجواء بلدة (ميس الجبل) لافتة الى ان اضرارا مادية لحقت بمركز تابع للجيش اللبناني من جراء القصف الذي طاول بلدة (الضهيرة).
وطاول القصف المدفعي اطراف بلدتي (طير حرفا والجبين) و(وادي حسن) في (مجدلزون) بينما سجل سقوط قذائف فوسفورية على بلدة (كفركلا) تزامنا مع تمشيط اسرائيلي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة كما طال القصف المدفعي محيط (تلة الحمامص).
وتعرضت اطراف بلدة (عيترون) لقصف مدفعي طاول ايضا غربي بلدة (ديرميماس).
وقالت الوكالة الوطنية ان مسيرة تابعة للاحتلال اطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه أحد المنازل في بلدة (بليدا) ما ادى الى اشتعاله.
وتعرضت اطراف بلدة (مارون الراس) لغارة من قبل قوات الاحتلال التي نفذت ايضا غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات حداثا ورشاف والطيري.
ونفذت مسيرة للاحتلال غارة على بلدة (يارون) استهدفت منطقة كانت قد استهدفتها بغارة مماثلة امس ايضا.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) اعلانها استهداف "التجهيزات التجسسية" بموقع (حانيتا) واصابتها بشكل مباشر.
واستهدف عناصر (المقاومة) تجمعين لجنود الاحتلال الاول في (تلة الطيحات) والاخر في محيط ثكنة (ميتات) بالأسلحة الصاروخية اضافة الى استهداف دبابة ميركافا في موقع (بياض بليدا) ب"الأسلحة المناسبة".
واستهدفوا ايضا مبنى يتموضع بداخله جنود الاحتلال في مستوطنة (المطلة) محققين فيه "اصابة مباشرة". (النهاية)
أ ي ب / ر ج
MENAFN31012024000071011013ID1107794716
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.