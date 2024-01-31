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(المقاومة) في لبنان تعلن مقتل احد عناصرها واستهدافها مستوطنة للاحتلال

1/31/2024 11:33:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 1 (كونا) -- اعلنت (المقاومة) في لبنان مساء اليوم الاربعاء عن سقوط احد عناصرها في المواجهات العسكرية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) بيانا اعلنت فيه استهداف موقع (جل العلام) بصاروخ من نوع (فلق 1) وتحقيق إصابة مباشرة فيه. كما أعلنت عن استهداف مستوطنة (المنارة) بالأسلحة المناسبة ما أدى الى إصابة أحد المباني وذلك ردا على اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية كما اشار البيان.
وأشارت الوكالة الوطنية الى تعرض أطراف بلدة (الناقورة) لقصف مدفعي من العيار الثقيل قامت بها قوات الاحتلال.
كما كشفت الوكالة الوطنية للاعلام عن ان طيران الاحتلال شن غارة على بلدة (بيت ليف) في الجنوب ما ادى الى مقتل احد المواطنين.
وقالت ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت اطراف بلدات (علما الشعب ويارين والضهيرة) وبلدة (محيبيب) وألقت قنابل مضيئة في اجواء بلدة (ميس الجبل) لافتة الى ان اضرارا مادية لحقت بمركز تابع للجيش اللبناني من جراء القصف الذي طاول بلدة (الضهيرة).
وطاول القصف المدفعي اطراف بلدتي (طير حرفا والجبين) و(وادي حسن) في (مجدلزون) بينما سجل سقوط قذائف فوسفورية على بلدة (كفركلا) تزامنا مع تمشيط اسرائيلي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة كما طال القصف المدفعي محيط (تلة الحمامص).
وتعرضت اطراف بلدة (عيترون) لقصف مدفعي طاول ايضا غربي بلدة (ديرميماس).
وقالت الوكالة الوطنية ان مسيرة تابعة للاحتلال اطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه أحد المنازل في بلدة (بليدا) ما ادى الى اشتعاله.
وتعرضت اطراف بلدة (مارون الراس) لغارة من قبل قوات الاحتلال التي نفذت ايضا غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات حداثا ورشاف والطيري.
ونفذت مسيرة للاحتلال غارة على بلدة (يارون) استهدفت منطقة كانت قد استهدفتها بغارة مماثلة امس ايضا.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) اعلانها استهداف "التجهيزات التجسسية" بموقع (حانيتا) واصابتها بشكل مباشر.
واستهدف عناصر (المقاومة) تجمعين لجنود الاحتلال الاول في (تلة الطيحات) والاخر في محيط ثكنة (ميتات) بالأسلحة الصاروخية اضافة الى استهداف دبابة ميركافا في موقع (بياض بليدا) ب"الأسلحة المناسبة".
واستهدفوا ايضا مبنى يتموضع بداخله جنود الاحتلال في مستوطنة (المطلة) محققين فيه "اصابة مباشرة". (النهاية)

أ ي ب / ر ج



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