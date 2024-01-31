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منظمات أممية: تعليق تمويل (اونروا) كارثي ولا يمكن للعالم التخلي عن غزة

1/31/2024 11:33:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 31 - 1 (كونا) -– أكد رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة لوكالات أممية وانسانية اليوم الاربعاء أن العالم لا يمكنه التخلي عن سكان غزة تحت العدوان الهمجي محذرين من العواقب الكارثية لحجب تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (ونروا) ومنعها من أداء دورها الرئيسي.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه رؤساء برنامج الأغذية العالمي و14 من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية الانسانية بشأن اعلان عدد من الدول الغربية وقف تمويل (اونروا) بناء على ادعاءات لكيان الاحتلال الاسرائيلي.
وقال البيان إن "الادعاءات المتعلقة بتورط عدد من موظفي (اونروا) التابعة للأمم المتحدة في أحداث السابع من أكتوبر هي ادعاءات مروعة" مشيرة الى تعهد الأمين العام للأمم المتحدة "بخضوع أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية للمحاسبة".
وأضاف منبها "مع ذلك يجب ألا نمنع منظمة بأكملها من الوفاء بالالتزامات المنوطة بها لخدمة الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة ازاء ما أدت اليه الأحداث المروعة المتفاقمة في غزة بتشريد مئات الآلاف من الأشخاص وجعلهم على حافة المجاعة".
وشدد البيان على دور (اونروا) باعتبارها "أكبر منظمة إنسانية في غزة بمجال توفير الغذاء والمأوى والحماية حتى في الوقت الذي يتعرض موظفوها للتشريد والقتل".
وحذر من أن "القرارات التي اتخذتها عدة دول أعضاء بوقف تمويل (الأونروا) ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة إذ لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2ر2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل".
وفيما ناشد البيان بإعادة النظر في هذه القرارات أوضح "أن سحب تمويل (اونروا) أمر محفوف بالمخاطر وسوف يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع ما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى سواء إنسانية أو من حيث حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".
وخلص رؤساء (اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات) بالتأكيد على أن "العالم لا يمكنه التخلي عن سكان غزة".
ووقع البيان المديرون التنفيذيون لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (يونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس الدولي للوكالات التطوعية ورئيسة (المعونة المسيحية).
كما وقع كل من مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. (النهاية)

م ن / ر ج



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