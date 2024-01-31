جنوب إفريقيا تدعو جميع الدول لوقف تمويل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 1 (كونا) -- دعت جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء جميع الدول إلى وقف تمويل وتسهيل عدوان الكيان الاسرائيلي المحتل على قطاع غزة بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية بوضوح إلى أن ذلك قد يمثل إبادة جماعية.
وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في تصريح صحفي "نعتقد أن الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية يوضح أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وهذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل العدوان الصهيوني على القطاع".
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمرت الكيان الاسرائيلي المحتل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري وذلك في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل بارتكابه إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية واصفا اياه "بالخطوة على طريق العدالة". (النهاية)
م ر / ر ج
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