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جنوب إفريقيا تدعو جميع الدول لوقف تمويل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

1/31/2024 11:33:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 1 (كونا) -- دعت جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء جميع الدول إلى وقف تمويل وتسهيل عدوان الكيان الاسرائيلي المحتل على قطاع غزة بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية بوضوح إلى أن ذلك قد يمثل إبادة جماعية.
وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في تصريح صحفي "نعتقد أن الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية يوضح أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وهذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل العدوان الصهيوني على القطاع".
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمرت الكيان الاسرائيلي المحتل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري وذلك في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل بارتكابه إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية واصفا اياه "بالخطوة على طريق العدالة". (النهاية)

م ر / ر ج



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