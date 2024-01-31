الدوري الإسباني: (أتلتيكو) يهزم (رايو) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 31 - 1 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على جاره (رايو باييكانو) بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 20 في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم صاحب الأرض (أتلتيكو) بهدف سجله رينيلدو في الدقيقة 35 ثم أدرك ألفارو غارثيا هدف التعادل للمنافس في الدقيقة 42 من زمن المباراة على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) والتي كانت قد تأجلت بسبب مشاركة (أتلتيكو) في مسابقة (كأس السوبر الإسباني) التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بوقت سابق من الشهر الجاري.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة حسم ممفيس ديباي الفوز ل(أتلتيكو) بتسجيله الهدف الثاني ليحصد فريقه بذلك النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن (برشلونة) الرابع بالترتيب العام للمسابقة التي يتصدرها (جيرونا) حاليا بواقع 55 نقطة فيما تجمد رصيد (رايو) عند 24 نقطة في المركز 13.
ويلعب (ريال مدريد) الذي فاز ببطولة (كأس السوبر الإسباني) التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض مباراته المؤجلة ضد جاره (خيتافي) غدا الخميس علما ان وصيف المسابقة (برشلونة) فاز على (أوساسونا) في مباراتهما المؤجلة بهدف نظيف في وقت سابق اليوم. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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