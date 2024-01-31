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الدوري الإسباني: (أتلتيكو) يهزم (رايو) بهدفين لهدف

1/31/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 31 - 1 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على جاره (رايو باييكانو) بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 20 في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم صاحب الأرض (أتلتيكو) بهدف سجله رينيلدو في الدقيقة 35 ثم أدرك ألفارو غارثيا هدف التعادل للمنافس في الدقيقة 42 من زمن المباراة على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) والتي كانت قد تأجلت بسبب مشاركة (أتلتيكو) في مسابقة (كأس السوبر الإسباني) التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بوقت سابق من الشهر الجاري.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة حسم ممفيس ديباي الفوز ل(أتلتيكو) بتسجيله الهدف الثاني ليحصد فريقه بذلك النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن (برشلونة) الرابع بالترتيب العام للمسابقة التي يتصدرها (جيرونا) حاليا بواقع 55 نقطة فيما تجمد رصيد (رايو) عند 24 نقطة في المركز 13.
ويلعب (ريال مدريد) الذي فاز ببطولة (كأس السوبر الإسباني) التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض مباراته المؤجلة ضد جاره (خيتافي) غدا الخميس علما ان وصيف المسابقة (برشلونة) فاز على (أوساسونا) في مباراتهما المؤجلة بهدف نظيف في وقت سابق اليوم. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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