مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل على ترتيب اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي والصيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 1 (كونا) -- كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان اليوم الاربعاء عن أنه اتفق مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائهما منذ أيام في العاصمة التايلندية بانكوك على ترتيب مكالمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.
جاء ذلك وفق نص مداخلة سوليفان في جلسة لمناقشة العلاقات الأمريكية الصينية نظمها مركز (مجلس العلاقات الخارجية) البحثي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال "أصبح واضحا جدا على مدار ذلك الاجتماع (القمة) مدى أهمية هذا العنصر (التواصل بين الرئيسين) في الإدارة الفعالة للسياسة الأمريكية الصينية".
وأضاف أنه بناء على ذلك "اتفق كلانا على أننا سنقدم تقريرا إلى قادتنا وسنرتب بينهما اتصالا هاتفيا عاجلا وليس آجلا".
وفيما يتعلق بروسيا قال سوليفان "لقد شهدنا دعما من الشركات الصينية لمساعدة روسيا على إعادة بناء قاعدتها الصناعية الدفاعية" مؤكدا أنه كان "واضحا ومباشرا" خلال لقائه مع وزير الخارجية الصيني بشأن "مخاوف" واشنطن بهذا الخصوص.
وأشار إلى أنه كان "حازما ومحددا" في التأكيد خلال الاجتماع على أن الولايات المتحدة "على استعداد لاتخاذ خطوات للرد على هذا النوع من النشاط".
\ وبخصوص إيران شدد سوليفان على أن "هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر وتعطيل شريان حيوي للتجارة البحرية وتقويض أمن سلسلة التوريد في الاقتصاد العالمي كان أحد مجالات التركيز الكبير في نقاشاتنا".
وأوضح أن الصين باعتبارها "لاعبا مسؤولا" على الساحة العالمية وعضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يلزم عليها أن تقوم باستخدام نفوذها في طهران لحملها على استخدام نفوذها لدى الحوثيين للرد على هذا النوع من السلوك".
يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان اجتمع مع وزير خارجية الصين وانغ يي على مدى 12 ساعة يومي الجمعة والسبت الماضيين في العاصمة التايلندية بانكوك وفق ما أعلن البيت الأبيض. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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