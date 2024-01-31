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مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل على ترتيب اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي والصيني

1/31/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 1 (كونا) -- كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان اليوم الاربعاء عن أنه اتفق مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائهما منذ أيام في العاصمة التايلندية بانكوك على ترتيب مكالمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.
جاء ذلك وفق نص مداخلة سوليفان في جلسة لمناقشة العلاقات الأمريكية الصينية نظمها مركز (مجلس العلاقات الخارجية) البحثي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال "أصبح واضحا جدا على مدار ذلك الاجتماع (القمة) مدى أهمية هذا العنصر (التواصل بين الرئيسين) في الإدارة الفعالة للسياسة الأمريكية الصينية".
وأضاف أنه بناء على ذلك "اتفق كلانا على أننا سنقدم تقريرا إلى قادتنا وسنرتب بينهما اتصالا هاتفيا عاجلا وليس آجلا".
وفيما يتعلق بروسيا قال سوليفان "لقد شهدنا دعما من الشركات الصينية لمساعدة روسيا على إعادة بناء قاعدتها الصناعية الدفاعية" مؤكدا أنه كان "واضحا ومباشرا" خلال لقائه مع وزير الخارجية الصيني بشأن "مخاوف" واشنطن بهذا الخصوص.
وأشار إلى أنه كان "حازما ومحددا" في التأكيد خلال الاجتماع على أن الولايات المتحدة "على استعداد لاتخاذ خطوات للرد على هذا النوع من النشاط".
\ وبخصوص إيران شدد سوليفان على أن "هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر وتعطيل شريان حيوي للتجارة البحرية وتقويض أمن سلسلة التوريد في الاقتصاد العالمي كان أحد مجالات التركيز الكبير في نقاشاتنا".
وأوضح أن الصين باعتبارها "لاعبا مسؤولا" على الساحة العالمية وعضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يلزم عليها أن تقوم باستخدام نفوذها في طهران لحملها على استخدام نفوذها لدى الحوثيين للرد على هذا النوع من السلوك".
يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان اجتمع مع وزير خارجية الصين وانغ يي على مدى 12 ساعة يومي الجمعة والسبت الماضيين في العاصمة التايلندية بانكوك وفق ما أعلن البيت الأبيض. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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