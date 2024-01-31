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مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي

1/31/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 1 (كونا) -- صوت الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء لصالح تقديم مواد المساءلة ضد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بهدف عزله من منصبه وذلك بناء على مزاعم سوء إدارة الوزير الديمقراطي لملف الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وهذه المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات مماثلة ضد وزير أمريكي منذ 150 عاما حيث يزعم الجمهوريون أن مايوركاس ارتكب جرائم وجنحا خطيرة خلال تعامله مع الحدود الأمريكية الجنوبية غير أنه بمجرد إحالة التصويت إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون فمن غير المرجح أن يتم توجيه الاتهام إليه.
ويأتي تصويت مجلس النواب الأمريكي غداة موافقة لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب التي يقودها جمهوريون خلال جلسة استماع على مادتي اتهام ضد مايوركاس بمزاعم "الرفض المتعمد والمنهجي للامتثال للقانون وانتهاك ثقة الجمهور" بشأن طريقة تعامله مع الحدود الجنوبية للبلاد.
من جانبه اعتبر مايوركاس أن الاتهامات التي وجهتها اليه اللجنة قبل التصويت "لا أساس لها من الصحة وكاذبة".
وقال في رسالة مطولة وجهها إلى رئيس اللجنة مارك غرين "أؤكد لكم أن اتهاماتكم الباطلة لا تهزني ولا تصرفني عن مهمة إنفاذ القانون والخدمة العامة الأوسع التي كرست لها معظم حياتي المهنية والتي لا زلت مخلصا لها".
ويأتي تحقيق عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الوقت الذي يتوقع أن يحتل ملف الهجرة مكانة رئيسية ضمن القضايا الخلافية بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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