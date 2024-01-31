مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 1 (كونا) -- صوت الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء لصالح تقديم مواد المساءلة ضد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بهدف عزله من منصبه وذلك بناء على مزاعم سوء إدارة الوزير الديمقراطي لملف الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وهذه المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات مماثلة ضد وزير أمريكي منذ 150 عاما حيث يزعم الجمهوريون أن مايوركاس ارتكب جرائم وجنحا خطيرة خلال تعامله مع الحدود الأمريكية الجنوبية غير أنه بمجرد إحالة التصويت إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون فمن غير المرجح أن يتم توجيه الاتهام إليه.
ويأتي تصويت مجلس النواب الأمريكي غداة موافقة لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب التي يقودها جمهوريون خلال جلسة استماع على مادتي اتهام ضد مايوركاس بمزاعم "الرفض المتعمد والمنهجي للامتثال للقانون وانتهاك ثقة الجمهور" بشأن طريقة تعامله مع الحدود الجنوبية للبلاد.
من جانبه اعتبر مايوركاس أن الاتهامات التي وجهتها اليه اللجنة قبل التصويت "لا أساس لها من الصحة وكاذبة".
وقال في رسالة مطولة وجهها إلى رئيس اللجنة مارك غرين "أؤكد لكم أن اتهاماتكم الباطلة لا تهزني ولا تصرفني عن مهمة إنفاذ القانون والخدمة العامة الأوسع التي كرست لها معظم حياتي المهنية والتي لا زلت مخلصا لها".
ويأتي تحقيق عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الوقت الذي يتوقع أن يحتل ملف الهجرة مكانة رئيسية ضمن القضايا الخلافية بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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