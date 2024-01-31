البيت الأبيض يتهم مجموعة (المقاومة الإسلامية في العراق) بالوقوف وراء هجوم الأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 1 (كونا) -- اتهم البيت الأبيض اليوم الأربعاء مجموعة تسمى (المقاومة الإسلامية في العراق) بالوقوف وراء الهجوم بمسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية بشمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز بالبيت الأبيض "نعتقد أن الهجوم في الأردن تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتسهيله من قبل مجموعة شاملة تسمى (المقاومة الإسلامية في العراق) والتي تضم مجموعات متعددة بما في ذلك (كتائب حزب الله العراقي)".
وأشار كيربي إلى أن الهجوم "بالتأكيد يحمل سمات الأمور التي يقوم بها تنظيم (كتائب حزب الله العراقي) إلا أن مجتمع استخباراتنا يعتقد أنها مجموعة مظلة تسمى (المقاومة الإسلامية في العراق)" معربا عن "ارتياح مجمع الاستخبارات الأمريكي لاختيار الوصف الشامل للمجموعات عوضا عن تحديد مجموعة معينة".
وفي إجابة على سؤال بشأن إعلان (كتائب حزب الله العراقي) بالأمس تعليق هجماتها على القوات الأمريكية في المنطقة قال كيربي "لا يمكن أن يؤخذ ما تقوله جماعة مثل (كتائب حزب الله) على محمل الجد".
وأضاف "كما أنهم ليسوا المجموعة الوحيدة التي تهاجمنا وهم بالتأكيد ليسوا المجموعة الوحيدة المشاركة ضمن (المقاومة الإسلامية في العراق) لذا فهي ليست الوحيدة المسؤولة عن هذا العنف الذي نتعرض له".
وجاء اتهام (المقاومة الإسلامية في العراق) بالوقوف وراء هجوم الأردن غداة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن توصله إلى قرار بشأن الرد على الهجوم الذي اكتسب أهمية خاصة لكونه الأول من نوعه منذ أكتوبر الماضي الذي يؤدي الى مقتل جنود أمريكيين وإصابة عدد كبير منهم.
ومنذ 17 أكتوبر 2023 شنت مجموعات تقول واشنطن إنها مدعومة من إيران ما يزيد على 160 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
وبدأت هذه الهجمات بعد أقل من أسبوعين على بدء الكيان الإسرائيلي المحتل عدوانه المستمر على قطاع غزة المحاصر. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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