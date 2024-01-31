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البيت الأبيض يتهم مجموعة (المقاومة الإسلامية في العراق) بالوقوف وراء هجوم الأردن

1/31/2024 11:33:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 1 (كونا) -- اتهم البيت الأبيض اليوم الأربعاء مجموعة تسمى (المقاومة الإسلامية في العراق) بالوقوف وراء الهجوم بمسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية بشمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز بالبيت الأبيض "نعتقد أن الهجوم في الأردن تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتسهيله من قبل مجموعة شاملة تسمى (المقاومة الإسلامية في العراق) والتي تضم مجموعات متعددة بما في ذلك (كتائب حزب الله العراقي)".
وأشار كيربي إلى أن الهجوم "بالتأكيد يحمل سمات الأمور التي يقوم بها تنظيم (كتائب حزب الله العراقي) إلا أن مجتمع استخباراتنا يعتقد أنها مجموعة مظلة تسمى (المقاومة الإسلامية في العراق)" معربا عن "ارتياح مجمع الاستخبارات الأمريكي لاختيار الوصف الشامل للمجموعات عوضا عن تحديد مجموعة معينة".
وفي إجابة على سؤال بشأن إعلان (كتائب حزب الله العراقي) بالأمس تعليق هجماتها على القوات الأمريكية في المنطقة قال كيربي "لا يمكن أن يؤخذ ما تقوله جماعة مثل (كتائب حزب الله) على محمل الجد".
وأضاف "كما أنهم ليسوا المجموعة الوحيدة التي تهاجمنا وهم بالتأكيد ليسوا المجموعة الوحيدة المشاركة ضمن (المقاومة الإسلامية في العراق) لذا فهي ليست الوحيدة المسؤولة عن هذا العنف الذي نتعرض له".
وجاء اتهام (المقاومة الإسلامية في العراق) بالوقوف وراء هجوم الأردن غداة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن توصله إلى قرار بشأن الرد على الهجوم الذي اكتسب أهمية خاصة لكونه الأول من نوعه منذ أكتوبر الماضي الذي يؤدي الى مقتل جنود أمريكيين وإصابة عدد كبير منهم.
ومنذ 17 أكتوبر 2023 شنت مجموعات تقول واشنطن إنها مدعومة من إيران ما يزيد على 160 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
وبدأت هذه الهجمات بعد أقل من أسبوعين على بدء الكيان الإسرائيلي المحتل عدوانه المستمر على قطاع غزة المحاصر. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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