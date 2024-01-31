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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر12 بتوقيت غرينتش

1/31/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3135138 واشنطن - البيت الأبيض يتهم مجموعة تسمى (المقاومة الإسلامية في العراق) بالوقوف وراء الهجوم بمسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية بشمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.
3135133 روما – رؤساء برنامج الأغذية العالمي و14 من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية الانسانية أن العالم لا يمكنه التخلي عن سكان غزة تحت العدوان الهمجي ويحذرون من العواقب الكارثية لحجب تمويل وكالة (أونروا) ومنعها من أداء دورها الرئيسي.
3135110 واشنطن - الجيش الأمريكي يعلن أنه دمر صاروخ (أرض - جو) يتبع ميليشيا الحوثي في اليمن ويشير إلى أنه كان يشكل تهديدا "وشيكا" للطائرات الأمريكية.
3135086 باريس - المزارعون في فرنسا يستأنفون احتجاجاتهم وتحركاتهم بعد عجز السلطات في البلاد عن التهدئة وتلبية مطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور وتقديم إصلاحات بشأن ظروف العمل ويعتبرون أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية.
3135102 باريس - السلطات الفرنسية تعتقل 79 شخصا من المزارعين اقتحموا سوق الجملة (رونجيس) أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في فرنسا ودخلوا إلى منطقة التخزين حيث أحدثوا أضرارا رغم تحذير السلطات بعدم الاقتراب منه. (النهاية)

ر ج



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