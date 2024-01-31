موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر12 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3135138 واشنطن - البيت الأبيض يتهم مجموعة تسمى (المقاومة الإسلامية في العراق) بالوقوف وراء الهجوم بمسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية بشمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.
3135133 روما – رؤساء برنامج الأغذية العالمي و14 من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية الانسانية أن العالم لا يمكنه التخلي عن سكان غزة تحت العدوان الهمجي ويحذرون من العواقب الكارثية لحجب تمويل وكالة (أونروا) ومنعها من أداء دورها الرئيسي.
3135110 واشنطن - الجيش الأمريكي يعلن أنه دمر صاروخ (أرض - جو) يتبع ميليشيا الحوثي في اليمن ويشير إلى أنه كان يشكل تهديدا "وشيكا" للطائرات الأمريكية.
3135086 باريس - المزارعون في فرنسا يستأنفون احتجاجاتهم وتحركاتهم بعد عجز السلطات في البلاد عن التهدئة وتلبية مطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور وتقديم إصلاحات بشأن ظروف العمل ويعتبرون أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية.
3135102 باريس - السلطات الفرنسية تعتقل 79 شخصا من المزارعين اقتحموا سوق الجملة (رونجيس) أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في فرنسا ودخلوا إلى منطقة التخزين حيث أحدثوا أضرارا رغم تحذير السلطات بعدم الاقتراب منه. (النهاية)
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